SDAX: Achtung an dieser Stelle!

Der kleinste Index aus der DAX-Familie SDAX konnte seit seinen Jahrestiefs bereits 25 Prozent an Wert wieder zugewinnen und hat sich in einen äußersten markanten Widerstandsbereich der letzten Monate aufwärts begeben. Unglücklicherweise zeichnet sich derzeit ein Doppeltop in diesem Bereich ab, der für eine gesunde Konsolidierung in der laufenden Rallye sorgen könnte.

Nachdem um 10.102 Punkten der SDAX ein vorläufiges Jahrestief Mitte Oktober markiert hatte, drehte der Wind. In einem ersten Schritt konnte die Unterstützung um 11.368 Punkten zurückerobert werden, eine zweite große Kaufwelle folgte direkt an den Widerstand der letzten Jahre um 12.750 Punkten und dem EMA 200 aufwärts. Am seit dem Jahreswechsel bestehenden Abwärtstrend hat auch dieser Anstieg leider noch nichts geändert.

Da sich nun ein potenzielles Doppelhoch am EMA 200 abzeichnet wachsen die Sorgen um eine Konsolidierung zunehmend. Insgesamt ist dies allerdings nichts Schlimmes, sondern dürfte eine natürliche Reaktion auf die äußerst steile Kursrallye seit den Jahrestiefs darstellen.

Erst unterhalb von 12.145 Punkten dürfte der favorisierte Abschlag einsetzen und Verluste auf 11.762 Punkte hervorbringen, darunter sogar auf 11.368 Zähler. Von dort aus könnte dann wieder ein erneuter Angriff auf den laufenden Abwärtstrend sowie den EMA 200 starten. Im Erfolgsfall würde ein Kaufsignal mit Zielen um 14.027 Punkten winken.