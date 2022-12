Börse am Morgen heute 09.12.2022

Der Dax startete am Morgen zunächst positiv in den Handel, setzte aber kurz nach der Eröffnung unter die Marke von 14.300 Punkten zurück und gab damit das Gros der Eröffnungsgewinne wieder ab im Vorfeld der am Nachmittag anstehenden US-Produzentenpreise.

"Schnäppchenjäger steigen auf dem aktuellen Niveau ein und hoffen auf neue Hinweise auf eine nachlassende Inflation in den USA", kommentierte Analyst Jochen Stanzl vom Finanzdienstleister CMC Markets. Am Donnerstag hatte der Dax minimal im Plus geschlossen und damit eine dreitägige Verlustserie beendet.

Auf Wochensicht steuert er allerdings auf einen Verlust von rund anderthalb Prozent zu, nachdem er vergangene Woche noch knapp am neunten Wochengewinn in Folge vorbeigeschrammt war. Der MDax der mittelgroßen Werte stieg am Freitagmorgen um 0,34 Prozent auf 25 551,95 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,14 Prozent auf 3926,95 Zähler hoch.

Umsatzsteigerung bei Stabilus

Der Auto- und Industriezulieferer Stabilus hat nach einem erfolgreichen Geschäftsjahr den Vertrag mit seinem Chef vorzeitig verlängert. Michael Büchsner bleibe weitere vier Jahre bis zum 31. Oktober 2027 an der Unternehmensspitze, teilte das im Index der mittelgroßen Werte MDax notierte Unternehmen am Freitag mit. Die seit November bekannten vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021/22 (Ende September) wurden bestätigt. Auch der Ausblick auf das neue, laufende Geschäftsjahr wurde bekräftigt.

In den zwölf Monaten bis Ende September steigerte Stabilus den Umsatz im Jahresvergleich um fast ein Fünftel auf rund 1,12 Milliarden Euro. Damit übertraf der Konzern das im Sommer angehobene eigene Ziel. Den weitaus größten Teil des Umsatzwachstums generierte Stabilus aus eigener Kraft. Vor Zinsen und Steuern (Ebit) sowie bereinigt um Sondereffekte blieben vom Umsatz 14 Prozent hängen, was einen Anstieg des operativen Ergebnisses um knapp 16 Prozent auf 156 Millionen Euro bedeutete. Damit lag Stabilus deutlich über den durchschnittlichen Analystenschätzungen. Der Gewinn stieg um gut 41 Prozent auf 104 Millionen Euro.

Im laufenden Geschäftsjahr soll der Umsatz trotz des derzeit schwierigen Konjunkturumfeldes und teils schwer vorhersagbarer Nachfragetrends für Autos mindestens in etwa stabil bleiben. Stabilus peilt 2022/23 einen Umsatz von 1,1 bis 1,2 Milliarden Euro an, sowie eine bereinigte operative Gewinnmargen von 13 bis 14 Prozent.