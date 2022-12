onvista Börsenfuchs: Global mischen – ein Vorschlag

Hallo Leute! Jetzt werden die Prognosen konkreter. Nach dem Katastrophenjahr rechnen die meisten Profis mit einer Normalisierung der Märkte im Verlauf von 2023. Voraussetzung ist natürlich eine Entspannung der wirtschaftlichen Entwicklung. Nur dürfte sich die in unterschiedlichem Tempo entwickeln. Das gilt auch für die Inflation. Also mischen. Aber das ist unabhängig vom Trend sowieso eine Dauerempfehlung.

Heute greife ich einen aktuellen Vorschlag von Swisscanto auf. Die machen sich für ein Mischungsverhältnis stark, das man nicht jeden Tag liest. Mir gefällts. Interessant ist dabei auch, dass europäische Aktien wieder favorisiert werden.

2022 war wegen der vielen schwerwiegenden Belastungen auch für Mischportfolios ein schweres Jahr. Bei Betrachtung der Jahresrenditen eines gemischten Portfolios mit 40 % deutsche Aktien (Dax) und 60 % deutsche Renten (Rex) seit 1968 bleibt die Erkenntnis, dass es bis dato das zweitschwächste Jahr nach 2002 ist.

„Doch trotz anhaltender Risiken dürften sich 2023 die Perspektiven für Aktien, Anleihen und demzufolge gemischte Portfolios deutlich positiver gestalten“, sagt Stefano Zoffoli, Chefstratege bei Swisscanto und fährt fort: „Wir gehen nur von einer milden Rezession aus, weil es keine markanten Ungleichgewichte in der Wirtschaft gibt wie es 1999 oder 2008 der Fall war. Haushalte und Unternehmen sind in der Lage mit den höheren Zinsen umzugehen. Zudem werden auch die Inflationsraten ihren Höhepunkt erreicht haben."

Ein heikles Segment, welches nahe zu verfolgen ist, besteht im Immobilienmarkt in den Regionen, wo die Finanzierung mehrheitlich in kurzen Laufzeiten liegt, zum Beispiel in Australien. Neben den Anleihen dürften auch die Aktienmärkte von weniger Zinsrisiken profitieren, wobei wir global insbesondere in der ersten Jahreshälfte mit einem spürbaren Gewinnrückgang rechnen. Dies limitiert die Ertragschancen bei immer noch nicht günstigen Bewertungen. Außerdem bestehen weiterhin Risiken in einem nach wie vor hohen systemischen Risiko, geprägt durch die Geopolitik und auch durch potenzielle Politikfehler. Eine Beimischung von Schweizer Franken empfiehlt sich hierzu.

Der erwartete Höhepunkt der Inflation dürfte Anleihen nach den bereits erfolgten Leitzinsanpassungen ein positives Renditepotenzial eröffnen. Sagt der Investmentfachmann: „Wir präferieren aktuell Staatsanleihen und Anleihen aus Schwellenländern in einem Mix aus Hart- und Lokalwährungen. Zahlreiche Länder aus dem Segment der Emerging Markets sind im Zinszyklus voraus und bieten somit überdurchschnittliche Ertragschancen.“

Im Bereich der Aktien sieht der Swisscanto-Chefstratege Chancen in der Eurozone: In Erwartung einer milden Rezession sind Aktien aus der Eurozone im Vergleich zu US-Aktien momentan attraktiver. Auch da sich die Hinweise auf Fortschritte bei der Bewältigung der Energiekrise in Europa mehren und darauf, dass Rationierungen im Winter vermieden werden können. Generell trauen wir der ‚Old Economy‘ mit ihren Dividendenzahlungen als Qualitätsmerkmal und einer historisch günstigen Bewertung ein erfolgreiches Jahr 2023 zu. Vom aktuellen Umfeld sollten Gesundheitsaktien profitieren. Entsprechend gehört dieses Segment zu unseren Favoriten.

Unverändert positiv sehen wir das Thema Nachhaltigkeit. Erneuerbare Energien und Energieeffizienz sind unabdingbare Faktoren, um die gewünschte Klimaneutralität zu erreichen. Hier sehen wir ebenfalls selektive Chancen. Alles in allem erwartet uns das nächste spannende Anlagejahr mit berechtigten Hoffnungen auf positive Renditen – und hoffentlich ohne unvorhergesehene Überraschungen. Soweit die Fondsexperten.

Schön wär’s.