Ethereum Kurs: 1.500-Dollar-Marke im Blick – dies lässt Anleger wieder hoffen

Eine nachlassende Preisdynamik in den Vereinigten Staaten bewegt Börsianer zurück in riskante Anlageklassen. Das nach Marktgröße zweitwichtigste Krypto Asset Ether nimmt vor diesem Hintergrund wieder Angriff auf die psychologische 1.500-Dollar-Marke. Mit großer Spannung fiebern Börsianer der am Abend stattfindenden Fed-Notenbanksitzung entgegen.

Eine Ether-Einheit verteuert sich im Vorfeld der Sitzung um rund zwei Prozent auf 1.337 Dollar je Einheit.

Inflation gestaltet sich in den USA weiter rückläufig – Börsianer erleben Silberstreif

Die Inflation lag in den USA im November mit 7,1 Prozent weniger hoch als erwartet (7,3 Prozent) und ebenfalls unter dem Wert aus dem Vormonat (7,7 Prozent). In diesem Kontext verlieren die zuletzt drückenden Zinssorgen jenseits des Atlantiks wieder an Dynamik.