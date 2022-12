EUR/GBP: Wagen Bullen den nächsten Schritt?

Nachdem die Übertreibung aus September dieses Jahres mit einem Kursanstieg auf 0,9278 GBP wieder abgebaut wurde, stabilisierte sich der Kursverlauf zwischen 0,85 und auf der Oberseite 0,8860 GBP wieder. Die letzten Wochen waren von einer groben Seitwärtsbewegung geprägt, hierbei fungierte der EMA 200 immer wieder als Kaufargument unter Bullen. Nach dem Kurssprung in der abgelaufenen Handelswoche ging es direkt an einen seit Mitte Oktober laufenden Abwärtstrend aufwärts. Gelingt ein Ausdruck darüber, könnte sich eine zweite große Kaufwelle in einer 1-2-3-Erholung durchsetzen.

Technisch geht noch was

Sobald das Niveau von 0,8772 GBP auf Tageschlusskursbasis überwunden wird, würden sich die Anzeichen für eine Fortsetzung der Erholung an 0,8828 und darüber sogar 0,8866 GBP verdichten. Entsprechend gut könnte ein derartiges Szenario für den Aufbau von Long-Positionen genutzt werden. Der weitere Werdegang müsste an entsprechender Stelle erneut ausgewertet werden. Rücksetzer unter den 50-Tage-Durchschnitt bei 0,8661 GBP sollten allerdings vermieden werden, dies würde nämlich einen erneuten Test des im November und Dezember ausgebildeten Bodens erforderlich machen.