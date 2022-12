SMI - Abwärtstrend vor dem nächsten Schub

SMI - WKN: 969000 - ISIN: CH0009980894 - Kurs: 10.822,46 Pkt (SIX)

Ein Doppelboden bei rund 10.000 Punkten beendete den steilen Abwärtstrend des SMI im Oktober und wurde von den Bullen als Startpunkt für eine dynamische Erholung genutzt. Diese führte an den Widerstand bei 11.270 Punkten. Dort scheiterte die Käuferseite allerdings und der Abverkauf an den Support bei 10.644 Punkten in den letzten Tagen deutet eine kurzfristige Trendwende an.

Weitere Verkaufswelle beim Schweizer Leitindex wahrscheinlich

Sollte der Index wieder unter 10.725 Punkte fallen, wäre ein weiteres kleines Verkaufssignal aktiv, das sich bei einem Bruch der bislang verteidigten Unterstützung bei 10.644 Punkten zu einem Rückfall auf 10.490 und 10.319 Punkte ausweiten kann.

An dieser Stelle könnte der ursprüngliche Aufwärtstrend vom Oktober aber reaktiviert werden und wieder über 11.000 Punkte führen. Unter 10.319 Punkten könnte es dagegen sogar schon zu einem Abverkauf an das Jahrestief kommen.

Kurzzeitig bullisch wäre dagegen, falls es den Bullen jetzt schon gelingen sollte, den Wert nachhaltig über die 10.864-Punkte-Marke anzutreiben. Allerdings könnte die 11.000-Punkte-Hürde die Bullen einbremsen und dort der nächste Abverkauf starten. Doch selbst bei einer Rückeroberung von 11.050 Punkten und der dort verlaufenden Unterseite einer früheren Dreiecksformation könnte wiederum bei 11.270 Punkten das Ende des Anstiegs anstehen.

SMI Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)