FTSE 100 Index: Große Anstrengung erforderlich

Der britische Leitindex FTSE 100 steckt seit Anfang 2020 in einer breiten Handelsspanne fest und versucht sich über einen Abwärtstrend bestehend seit 2018 endgültig hinwegzusetzen. Zuletzt scheiterten mehrere Anläufe, denkbar wäre demnächst sogar ein erneuter Rücklauf in den markanten Bereich des 200-Wochen-Durchschnitts.

Dieser gleitende Durchschnitt sorgte in den letzten Jahren immer wieder für eine deutliche Kursreaktion nach einem Test, von oben her kommend wirkte die Linie stabilisierend und lockte Käufer an. Auf der Unterseite bildete sie noch in 2021 einen nicht unerheblichen Widerstand.

Die Abgabebereitschaft aus den letzten Tagen könnte noch einmal zu einem Test des EMA 200 führen, welches anschließend als Sprungbrett für einen erneuten Ausbruchsversuch über den seit Anfang 2021 laufenden Abwärtstrend und somit die aktuelle Handelsspanne genutzt werden könnte.

Greifbare Signale mit Zielen bei 7.903 Punkten ergeben sich allerdings erst oberhalb von 7.687 Punkten auf Wochenschlusskursbasis. Ein Bruch von 6.707 Punkten würde dagegen sofortiges Korrekturpotenzial an 6.406 und darunter womöglich noch 6.052 Punkte auslösen.