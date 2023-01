Kapitalmarktstratege, Shareholder Value Management AG · @heikoboehmer

In wenigen Tagen beginnt schon die Bilanzsaison. Tatsächlich stehen die Gewinne der Unternehmen in der aktuell angespannten wirtschaftlichen Lage besonders im Fokus. Doch neben den aktuell verbreiteten Gewinnrückgängen bei vielen Unternehmen ist eine Tatsache doch ganz entscheidend: Langfristig steigen die Gewinne der Unternehmen massiv an und das ist ohne Zweifel einer der größten Treiber für die Aktienkurse.

Speziell für die langfristige Einschätzung lohnt sich ein Blick auf die Gesamtentwicklung der Unternehmensgewinne. Im Grunde fokussieren sich Investoren immer auf die Gewinne auf Unternehmensebene. Das ist zur Einschätzung von Einzelwerten wichtig und lässt auch Rückschlüsse auf die Entwicklung des Unternehmens zu - sofern Gewinne erzielt werden.

Genau das ist schon ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal: Ob Unternehmen profitabel sind oder eben nicht. Tatsächlich schaffen viele Unternehmen gar nicht erst den Sprung in die Gewinnzone. Doch das ist keine Basis für wirklich nachhaltige Erträge bei Aktien. Sicherlich können Unternehmen über kürzere Zeiträume auch ohne Gewinne an der Börse erfolgreich sein. Doch wenn es um dauerhaft erfolgreiche Aktien geht, kommen immer Gewinne ins Spiel.

USA liegt bei den Gewinnsteigerungen klar vorn

Nur mal zur Einordnung welches Potenzial erfolgreiche Unternehmen hier auf Sicht von 10 Jahren entfalten können. So hat Apple den Nettogewinn in den vergangenen zehn Jahren von 41,7 auf zuletzt 99,8 Milliarden Dollar gesteigert. Gleichzeitig hat die Aktie sogar um 750 Prozent zugelegt.

Massive Gewinnsteigerungen hat es auch auf Indexebene gegeben. Das verdeutlich die folgende Abbildung mit der Entwicklung der Nettogewinne im S&P 500 Index in den USA seit 2003. Von knapp 400 Millionen Dollar sind die Gewinne bei den im Index enthaltenen Unternehmen auf annähernd 1,6 Billionen Dollar angestiegen – das ist eine Vervierfachung. Im gleichen Zeitraum ist der Index um 420 Prozent angestiegen. Diese Steigerung zeigt auch, warum die US-Börsen über Jahre hinweg deutlich besser gelaufen sind als der europäische Markt: Die Gewinne sind schlicht und einfach deutlich stärker angewachsen.

Summe der Nettogewinne aller S&P 500 Unternehmen in Millionen USD seit 200