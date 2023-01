Nach den deutlichen Verlusten am Vortag dürfte der deutsche Aktienmarkt am Freitag einen Erholungskurs einschlagen. Rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsauftakt signalisiert der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,5 Prozent auf 14.999 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird zum Börsenstart ebenfalls im Plus erwartet.

Am Vortag hatten Sorgen vor einer Rezession in den USA den Dax auf Talfahrt geschickt. Seit Jahresbeginn steht damit aber noch immer ein Zuwachs von mehr als sieben Prozent zu Buche.

Nach dem Druck, der aus den USA an die heimische Börse gelangte, kommt nun auch wieder die Unterstützung: Zwar hatten Dow Jones, S&P 500 und der Nasdaq 100 am Vortag weiter nachgegeben, nachbörslich überraschte jedoch der US-Streamingdienst Netflix mit einem starken Schlussquartal und überzeugte mit seinem Neukundenzuwachs.

Spannend allerdings könnte an diesem Freitag laut Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners, zudem auch der erste Optionsverfall des Dax in diesem Jahr um 13 Uhr werden.

Der Januar ist zwar ein eher kleinerer Verfallmonat. Aber die Tatsache, dass die größte auslaufende Dax-Position der Call mit einem Basispreis bei 15.000 Punkten ist, macht den Verfall doch brisant.

Die 15.000er-Marke werde damit zum Maß aller Dinge.

Weitere Kursverluste an der Wall Street

Belastet von Rezessionssorgen haben die US-Aktienmärkte auch am Donnerstag nachgegeben. Die US-Notenbank Fed hatte am Vorabend von einer weitgehend stagnierenden US-Wirtschaft berichtet. Das hatte Ängste vor einer Rezession in der weltweit größten Volkswirtschaft angeheizt. Zudem belasteten jüngste Daten, die einen Rückgang der US-Verbrauchernachfrage und der Unternehmensinvestitionen signalisierten. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Minus von 0,76 Prozent bei 33.044,56 Punkten.

Kursgewinne in Asien

Zum Wochenausklang haben die wichtigsten Aktienmärkte in Asien freundlich tendiert. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss am Freitag nach den Verlusten am Vortag 0,6 Prozent höher. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen legte zuletzt um 0,7 Prozent zu und der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 1,5 Prozent.

Vor dem Feiertagsreigen in der kommenden Woche überwog an den asiatischen Märkten die Zuversicht über die Öffnungen in China nach den strikten Corona-Beschränkungen. Zudem sorgten positive Nachrichten von Unternehmen aus den USA für etwas bessere Stimmung.

Renten

Bund-Future 139,44 -0,01%\°

Devisen: Euro stabil über 1,08 US-Dollar

Der Euro hat sich am Freitag stabil über der Marke von 1,08 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0835 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,0815 Dollar festgesetzt.

Zum Wochenausklang stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm. In Deutschland werden Preisdaten von der Herstellerebene erwartet, in den USA werden Zahlen vom schwächelnden Immobilienmarkt veröffentlicht. Auf dem Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos dürfte die ein oder andere Bemerkung auf Interesse stoßen. Unter anderem nimmt EZB-Präsidentin Christine Lagarde an einer Podiumsdiskussion teil.

Euro/USD 1,0832 0,03

USD/Yen 129,1330 0,54

Euro/Yen 139,8845 0,58\°

Ölpreise legen weiter zu

Die Ölpreise haben am Freitag ihre Aufschläge vom Vortag ausgebaut. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März 86,50 US-Dollar. Das waren 34 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) ebenfalls zur März-Lieferung stieg um 36 Cent auf 80,97 Dollar.

Nach einem schwachen Jahresstart haben die Erdölpreise in den vergangenen zwei Wochen zugelegt. Ihre Abschläge zu Jahresbeginn haben sie mittlerweile wettgemacht. Für Zuversicht sorgt die Aussicht auf ein robusteres Wirtschaftswachstum in China, nachdem die politische Führung ihren zuvor strikten Corona-Kurs gelockert hat. Zudem stützt die Aussicht auf ein vielerorts etwas zurückhaltenderes Vorgehen der Notenbanken gegen die hohe Inflation.

Brent 86,44 0,28 USD

WTI 80,50 0,17 USD\°

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR TELEFONICA DEUTSCHLAND AUF 3,20 (3) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR WESTWING AUF 12 (10) EUR - 'BUY'

- CREDIT SUISSE HEBT COVESTRO AUF 'OUTPERFORM' (NEUTRAL)

- CREDIT SUISSE SENKT BASF AUF 'UNDERPERFORM' (OUTPERFORM)

- CREDIT SUISSE SENKT WACKER CHEMIE AUF 'NEUTRAL' (OP) - ZIEL 150 (140) EUR

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SCHAEFFLER AUF 6 (5,20) EUR - 'HOLD'

- JEFFERIES SENKT CONTINENTAL AG AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 70 (83) EUR

- JEFFERIES SENKT VITESCO AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 58 (64) EUR

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR ZEAL NETWORK AUF 39 (43) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SUSE AUF 19 (18) EUR - 'NEUTRAL'

- RBC SENKT ZIEL FÜR BMW AUF 103 (107) EUR - 'SECTOR PERFORM'

- RBC SENKT ZIEL FÜR CONTINENTAL AG AUF 57 (59) EUR - 'SECTOR PERFORM'

- RBC SENKT ZIEL FÜR MERCEDES-BENZ AUF 84 (95) EUR - 'OUTPERFORM'

- RBC SENKT ZIEL FÜR PORSCHE AG AUF 81 (90) EUR - 'SECTOR PERFORM'

- RBC SENKT ZIEL FÜR VOLKSWAGEN VORZÜGE AUF 237 (281) EUR - 'OUTPERFORM'

- UBS SENKT RHEINMETALL AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 233 (204) EUR

- WDH/JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SUSE AUF 24 (21) EUR - 'BUY'

- WDH/ODDO BHF HEBT LUFTHANSA AUF 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - ZIEL 10,50 (8,50) EUR

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR NETFLIX AUF 400 (385) USD - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR NETFLIX AUF 230 (225) USD - 'SELL'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR JUST EAT TAKEAWAY AUF 2630 (1450) PENCE - 'EQUAL WEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR JUST EAT TAKEAWAY AUF 30 (17) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR VODAFONE AUF 120 (115) PENCE - 'EQUAL WEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR GIVAUDAN AUF 3000 (3700) CHF - 'UNDERWEIGHT'

- BERENBERG STARTET SIG GROUP MIT 'BUY' - ZIEL 28 CHF

- DEUTSCHE BANK RES. HEBT CREDITO EMILIANO AUF 'BUY'(HOLD) - ZIEL 9,30 (6,90) EUR

- DEUTSCHE BANK RES. SENKT VIRGIN MONEY AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 220 (230) PENCE

- DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT FINECOBANK AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 17,60 EUR

- DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT GEBERIT AUF 'SELL' (HOLD) - ZIEL 430 (470) CHF

- JEFFERIES HEBT 3I INFRASTRUCTURE AUF 'BUY'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR BBVA AUF 7,50 (7) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR INTESA SANPAOLO AUF 2,40 (2,25) EUR - 'HOLD'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR MICHELIN AUF 34 (33) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR UNICREDIT AUF 21 (19) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES SENKT FAURECIA AUF 'UNDERPERFORM' (BUY) - ZIEL 15 (22) EUR

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR VALEO AUF 14 (15) EUR - 'UNDERPERFORM'

- JPMORGAN SENKT SINCH AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 55 SEK

- JPMORGAN SETZT SINCH AUF 'NEGATIVE CATALYST WATCH'

- ODDO BHF SENKT BANCO SABADELL AUF 'UNDERPERFORM'

- ODDO BHF SENKT CREDIT SUISSE AUF 'UNDERPERFORM'

- ODDO BHF SENKT WIZZ AIR AUF 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - ZIEL 3140 (2900) PENCE

- PEEL HUNT SENKT HARBOUR ENERGY AUF 'HOLD' - ZIEL 325 PENCE

- RBC SENKT MICHELIN AUF 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - ZIEL 28 EUR

- RBC SENKT ZIEL FÜR RENAULT AUF 31 (33) EUR - 'SECTOR PERFORM'

- RBC SENKT ZIEL FÜR STELLANTIS AUF 18 (21) EUR - 'SECTOR PERFORM'

- WDH/JEFFERIES SENKT HARGREAVES LANDSDOWN AUF 'UNDERPF' (HOLD) - ZIEL 800 PENCE

Termine Unternehmen

07:00 SWE: Ericsson, Q4-Zahlen

12:50 USA: Schlumberger, Q4-Zahlen

Termine Konjunktur

00:30 JPN: Verbraucherpreise 12/22

08:00 DEU: Erzeugerpreise 12/22

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 12/22

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 12/22

CHN: Chinesische Notenbank, Bekanntgabe des Referenzzinses für Bankkredite (LPR)

Sonstige Termine

09:00 DEU: Bundestag, Plenum

11:00 DEU: Pressekonferenz von Umweltschutzverbänden und der Stadt Borkum zur Bedeutung der geplanten neuen Ölbohrungen vor Borkum für Nordsee und Klimaschutz

CHE: Abschluss der Jahreskonferenz des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos

DEU: Fortsetzung Messe Caravan Motor Touristik (CMT) (bis 22.01.)

DEU: Internationale Grüne Woche (IGW) (bis 29.01.)

Redaktion onvista/dpa-AFX