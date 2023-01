Disney: Avatar 2 knackt Marke von 2 Mrd. Dollar

Wer hat eigentlich das Gegenteil erwartet? Avatar 2 ist ein Publikumsmagnet. Laut Disney hat der Film an den Kinos weltweit bereits über 2,02 Mrd. Dollar eingespielt, wovon rund 1,4 Mrd. Dollar außerhalb der USA erzielt wurden. Bereits nach sechs Wochen ist der Film auf Rang 6 der umsatzstärksten Filme aller Zeiten gerückt. Zum Vergleich: Avatar 1 ist der erfolgreichste Film aller Zeiten, was den Umsatz betrifft. Er kam 2009 in die Kinos und spielte weltweit über 2,9 Mrd. Dollar ein.

Wie viel Budget der Film hatte, ist nicht bekannt. Experten schätzen das Budget auf 400 Mio. Dollar. Allerdings sagte James Cameron, der Regisseur, der Film müsse mindestens 2 Mrd. Dollar einspielen. Dieses Ziel ist erreicht worden.

Disney: Streamingdienste sind das Problemkind

Insofern sieht alles gut für Disney. Doch diese Front ist bei Disney auch nicht kritisch, genauso wenig wie das Merchandising oder die Disney-Parks, die alle wieder geöffnet sind. Die Front, an der Disney mit einem hohen Defizit zu kämpfen hat, sind die Streamingdienste. Disney betreibt Disneyplus, Hulu, ESPN+ und Star. Star ist in Deutschland in Disneyplus integriert, wird in anderen Ländern aber als eigene Marke betrieben.

Disneyplus ist nun den gleichen Schritt gegangen wie Netflix und hat ein werbefinanziertes Modell eingeführt. Im Dezember 2022 wurde es in den USA eingeführt. Im Schnitt werden vier Minuten Werbung pro Sendestunde gezeigt. Im Gegenzug ist der Abo-Preis geringer. Wann diese Funktion in Deutschland eingeführt wird, ist derzeit nicht bekannt.