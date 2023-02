Die Inflation in den USA ist weiter rückläufig: Im letzten Monat ist sie von 6,5 Prozent auf 6,4 Prozent leicht gesunken. Analysten gingen im Schnitt von 6,2 Prozent aus. Nach Bekanntgabe der Daten ist der Dax nur kurzzeitig hin und her gezuckt, hat seine freundliche Tendenz letztlich weitgehend gehalten.Der deutsche Leitindex beendete den Tag mit einem Miniminus von 0,1 Prozent bei 15.380 Punkten.

Da die Inflation weiter gesunken ist, gehen die Marktteilnehmer davon aus, dass die Fed bei der nächsten Erhöhung die Zinsen nur um 0,25 Prozentpunkte anheben wird. Dieser Zinsschritt ist schon eingepreist und stellt keine Überraschung mehr da.

Südzucker erhöht Gewinn-Prognose erneut - Aktie zieht an

Der Südzucker-Konzern hebt die Jahresziele für den Gewinn wegen besserer Geschäfte mit Zucker erneut an. Nach einer im bisherigen Verlauf des vierten Quartals über den Erwartungen liegenden Entwicklung sei die Prognose für das operative Konzernergebnis des Geschäftsjahres 2022/23 (bis 28. Februar) nochmals deutlich erhöht worden, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Dienstag in Mannheim mit.

Die Prognosen für das laufende Geschäftsjahr 2022/23 wurden wie folgt geändert:

Kennziffer Neue Prognose Alte Prognose EBITDA 1 bis 1,04 Mrd. EUR 890 bis 990 Mio. EUR Operatives Konzernergebnis 640 bis 680 Mio. EUR 530 bis 630 Mio. EUR

Die Umsatzprognose wurde allerdings gesenkt.

Kennziffer Neue Prognose Alte Prognose Umsatz 9,5 Mrd. EUR 9,7 bis 10,1 Mrd. EUR

Im Geschäftsjahr zuvor erlöste Südzucker 7,6 Milliarden und erwirtschaftete ein operatives Ergebnis von 332 Millionen Euro. Den Geschäftsbericht für 2022/23 will Südzucker am 25. Mai veröffentlichen.

Die Südzucker-Aktie zog nach den Zahlen an und liegt derzeit mit rund 2,5 Prozent bei 15,50 EUR im Plus. Die Aktie ließ die 50-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend hinter sich, erklomm den höchsten Stand seit viereinhalb Wochen und machten damit gleichzeitig einen Teil der damals im Zuge der Vorlage von Geschäftszahlen entstandenen Verluste wieder wett. Vor allem Gewinnmitnahmen hatten den Kurs damals sinken lassen.

Jenoptik will 2023 Umsatzmilliarde knacken - Aktie steigt deutlich

Der Technologiekonzern Jenoptik rechnet wegen guter Geschäfte mit der Halbleiterindustrie mit einem kräftigen Wachstum für dieses Jahr.

Die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 wurden im Vergleich zu den gemeldeten Zahlen des letzten Geschäftsjahres erhöht:

Kennziffer Gemeldet 2022 Prognose 2023 Umsatz 980 Mio. EUR 1,05 bis 1,1 Mrd. EUR EBITDA 184,2 Mio. EUR 200 bis 215 Mio. EUR

Die Jenoptik-Aktie profitierte von dieser Erhöhung und schnellte um zwischenzeitlich 5 Prozent nach oben.

Jenoptik hatte erst Ende Januar einen mehrjährigen Großauftrag für die Lieferung optischer Komponenten für Fertigungsanlagen in der Halbleiterindustrie bekannt gegeben. Das Volumen der Vereinbarung mit einem weltweit agierenden Konzern liegt im oberen zweistelligen Millionenbereich.

Euro legt wieder zu

Der Kurs des Euro ist am Dienstag gestiegen. Am Nachmittag profitierte der US-Dollar nur zeitweise von Daten zur Preisentwicklung in den USA, während die Gemeinschaftswährung im Gegenzug auf ein Tagestief bei 1,0708 Dollar gefallen war. Zuletzt konnte sich der Euro aber wieder erholen, stieg bis auf 1,0765 Dollar und wurde damit etwas höher als am Morgen gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0759 (Montag: 1,0686) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9295 (0,9358) Euro.

Am Nachmittag sorgten Inflationsdaten aus den USA für starke Preisausschläge am Devisenmarkt. Zu Beginn des Jahres hat sich die hohe Inflation in den USA zwar weiter abgeschwächt, der Rückgang der Teuerung ist aber nicht so stark wie erwartet ausgefallen. Im Januar sank die Inflationsrate auf 6,4 Prozent und damit auf den tiefsten Stand seit Oktober 2021, Analysten hatten eine Inflationsrate von 6,2 Prozent erwartet.

Redaktion onvista/dpa-AFX