Nach einer Berg- und Talfahrt im Handelsverlauf ging der deutsche Leitindex mit einem Plus von 0,18 Prozent bei 15.333 Punkten aus dem Handel, der MDAX ging mit einem Plus von 1,32 Prozent bei 29.027 Punkten aus dem Handel.

Der Index notierte heute Vormittag und am Mittag allerdings deutlich oberhalb der 15.600er Marke, konnte diese Levels aber erwartungsgemäß nicht halten und setzte nach den US-Inflationsdaten vom Nachmittag zwischenzeitlich deutlich unter die 15.500er Marke zurück.

Airbus Tagesgewinner

Die Airbus-Aktie war Tagesgewinner im Dax40 mit einem Zugewinn von knapp 5 Prozent (Videoanalyse: Hier), gefolgt von der Deutschen Bank und Adidas, die größten Verlierer mit Abschlägen von 2,3 beziehungsweise 2,5 Prozent waren Zalando und Siemens Healthineers.

US-Produzentenpreise zeigen anhaltend hohen Inflationsdruck

Die US-Börsen zollen am Donnerstag aktuellen Wirtschaftsdaten aus der weltgrößten Volkswirtschaft Tribut. Im Fokus stand vor allem die Tatsache, dass sich der Preisauftrieb auf Herstellerebene in den USA im Januar nicht so deutlich abgeschwächt hat wie erwartet.

Anleger lässt dies befürchten, dass die US-Notenbank Fed beim Kampf gegen die Inflation unter Druck bleibt. Der Dow Jones Industrial sackte im frühen Handel um 1,14 Prozent auf 33 738,17 Punkte ab. Für den technologielastigen Nasdaq 100, der sich zuletzt besser entwickelt hatte als der Dow, ging es etwas deutlicher um 1,33 Prozent auf 12 518,80 Zähler bergab. Der marktbreite S&P 500 fiel um 1,24 Prozent und 4096,14 Punkte.

Anleger reagierten weiter empfindlich auf Konjunktursignale aus den USA, die wegen gegenläufiger Bedeutungen für die Wirtschaft und die Zinsentwicklung einmal mehr schwer auszuwerten waren. Neben den vermeldeten Erzeugerpreisen gingen die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe unerwartet zurück, während der Philly-Fed-Index, der das Geschäftsklima in der US-Region Philadelphia misst, sich im Februar überraschend und deutlich eintrübte.

Bitcoin steigt über die 25.000er Marke

Der Bitcoin hat am Donnerstag von der allgemein guten Stimmung an den Finanzmärkten profitiert und ist über 25 000 US-Dollar gestiegen. Am Nachmittag kletterte der Kurs der ältesten und bekanntesten Digitalwährung auf der Handelsplattform Bitstamp bis auf 25 248 Dollar - damit baute der Bitcoin die deutlichen Gewinne vom Mittwoch aus. Der aktuelle Kurs ist der höchste Stand seit etwa einem halben Jahr. Auch andere Digitalwerte wie die Nummer zwei am Markt, Ether, konnten zuletzt von der besseren Marktstimmung profitieren.

Das insgesamt freundlichere Umfeld zeigt sich auch am Wert aller derzeit rund 22 500 Kryptowährungen. Laut dem Portal Coinmarketcap beträgt ihr Marktwert aktuell rund 1,1 Billionen Dollar. Zu Jahresbeginn waren es mit knapp 800 Milliarden Dollar noch deutlich weniger gewesen. Der Rekordwert vom November 2021 von fast drei Billionen Dollar liegt aber in weiter Ferne. Der Bitcoin ist mit einem Marktanteil von rund 40 Prozent weiterhin die größte Internetdevise, seine Dominanz ist aber rückläufig.