Steigende US-Zinsen setzen Dow Jones & Co. unter Druck

Seit der jüngsten ("US-Zinsen vor nächstem Rallyschub?") Betrachtung vom Dienstagvormittag (Pfeil türkis im 30M Chart) haben die Zinsen für 10-jährige US-Staatsanleihen erwartungsgemäß ordentlich zugelegt und sind von 3,70 Prozent auf zeitweise über 3,90 Prozent geklettert.

Kurstreiber der Bewegung waren die US-Inflationsdaten am Dienstag- und am Donnerstagnachmittag, sowie die starken Einzelhandelsdaten vom Mittwoch. Gestern Abend konnten dann auch die US-Aktienindizes die deutlich anziehenden Zinsen nicht länger ignorieren - S&P500, Nasdaq & Co. kamen unter massiven Verkaufsdruck in der letzten Handelsstunde.

Quelle: Tradingview

Wichtige Charthürde im Fokus

Nach dem avisierten Rallyschub der vergangenen Handelstage sind die 10-jährigen US-Zinsen im Bereich um 3,90 Prozent angekommen. Dieser Bereich stellt einen wichtigen Horizontalwiderstand dar und sollte die Aufwärtsbewegung zumindest etwas verlangsamen.

Hier ist zunächst tendenziell mit einer Zwischenkonsolidierung zu rechnen, bevor im Anschluss die Aufwärtsbewegung bei den Zinsen Richtung 4,30 Prozent und höher fortgesetzt werden sollte. Ein direkter Durchmarsch durch den Widerstand um 3,90 Prozent könnte hingegen eine Rallybeschleunigung zur Folge haben.

Oberhalb von 3,60/70 Prozent bleibt das technische Bild in jedem Falle weiter bullisch, entsprechend ist in den kommenden Tagen und Wochen tendenziell weiterhin mit Gegenwind für den Aktienmarkt zu rechnen.