Widerstand: 15.480 15.640 Unterstützung: 15.300 15.250

Rückblick:

Der deutsche Leitindex startete heute zunächst schwächer in den Handel und bekam in der ersten Handelsstunde ordentlich Verkaufsdruck. Dabei fiel das deutsche Börsenbarometer erneut in den alles entscheidenden Unterstützungsbereich um 15.250 bis 15.300 Punkte zurück. Hier schlugen dann die Bullen erneut zurück und schickten den Index in einem sehr volatilen Handel zurück über 15.400 Punkte.

Ausblick:

Der Bruch der untergeordneten Aufwärtstrendlinie im Stundenchart am Morgen brachte keine Anschlussorders auf der Unterseite - die Horizontalunterstützung im Bereich 15.250/300 Punkte ist somit unverändert intakt. Sollte am Nachmittag in der US-Sitzung kein erneuter Verkaufsdruck aufkommen, bleiben die Bullen vorerst weiter im Spiel. Neue prozyklische Verkaufssignale bringt hier erst ein erneuter Stundenschlusskurs unterhalb der 15.300er Marke - bis dahin ist tendenziell die Longseite zu präferieren, so lange die genannte Unterstützung hält, haben die Käufer weiterhin die etwas besseren Karten.