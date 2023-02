Widerstand: 15.392 15.650 Unterstützung: 15.250 15.000

Rückblick:

Der deutsche Leitindex zeigte am gestrigen Nachmittag erneut eine relative Stärke gegenüber den sehr deutlich nachgebenden US-Indizes. Die teils heftigen Kursverluste - der S&P500 gab um 2 Prozent nach - wurden vom deutschen Börsenbarometer weitestgehend ignoriert. Dies relativierte sich dann am heutigen Vormittag ein Stück weit - der Dax kam in der ersten Handelsstunde unter deutlichen Verkaufsdruck und setzte unter die 15.250er Marke zurück, bevor eine Stabilisierung einsetzte.

Ausblick:

Im 4-Stundenchart des Index ist eine so genannte "Diamond-Top"-Formation auszumachen, die kurz- und mittelfristig größeres Abwärtspotenzial. Das Unterschreiten der Unterstützungszone 15.250/300 Punkte brachte allerdings am Vormittag (noch) keine nennenswerten Anschlussorders auf der Unterseite.

Dies kann sich allerdings jederzeit ändern - so lange die Marke von 15.450 Punkten nicht per Stundenschlusskurs zurückerobert werden kann, dominieren kurzfristig tendenziell die Abwärtsrisiken Richtung 15.000 Punkte-Marke. Erst oberhalb von 15.450 Punkten entspann sich die prekäre Chartsituation für die Käufer wieder ein wenig.

Quelle: Tradingview

