Widerstand: 15.450 15.500 Unterstützung: 15.250 15.200

Rückblick:

Der Index geriet am vergangenen Freitag unter gehörigen Verkaufsdruck und ging nach einem kräftigen Abwärtstag unterhalb von 15.250 Punkten aus dem Handel. Damit wurde die wichtige Unterstützungszone um 15.250 Punkten auch auf Tagesschlusskursbasis unterboten. Das spielt heute aber alles schon wieder keine Rolle mehr - der Index startete am morgen mit einer Aufwärtskurslücke in den Handel und legte im Anschluss über 200 Punkte zu.

Ausblick:

Die Aufregung um die Rückkehr der Commerzbank-Aktie ist groß und sorgt heute für einen Kursschub. Ob dieser bestand haben wird, bleibt allerdings abzuwarten. Dennoch ist die Seitenlinie hier aktuell keine verkehrte Option bis sich die Aufregung gelegt hat und wieder vernünftige Chartstrukturen vorliegen. Dies ist aktuell nicht der Fall.

WERBUNG

Profitieren Sie von fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DW7L8R von der DZ BANK / Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 27.02.2023), die K.o.-Schwelle liegt bei 13.887 bei unbegrenzter Laufzeit.

Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DW9ZRH von der DZ BANK/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 27.02.2023), die K.o.-Schwelle bei 16.973 bei unbegrenzter Laufzeit.

Quelle: Tradingview

*Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf den Link “Prospekt”.

Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.