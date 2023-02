Rückblick:

Wir sahen im Verlauf der vergangenen Woche die im jüngsten Wochenausblick vom 13. Februar prognostizierten "Erholungsversuche" ausgehend vom EMA50 im Tageschart. Diese endeten ziemlich exakt an der angesprochenen Widerstandsmarke um 1,08 USD.

Im Wochenverlauf kam das Paar dann im Zuge steigender US-Zinsen zunehmend unter Verkaufsdruck. Was steht in der bevorstehenden Handelswoche an und wie geht`s weiter im EUR/USD?

Ausblick:

Der Wochenauftakt dürfte zunächst eher ruhig verlaufen - in den USA ist heute Bankfeiertag (Presidents Day). Im weiteren Wochenverlauf stehen allerdings dann mehrere interessante Konjunkturdaten auf dem Kalender. Den Auftakt machen am Dienstagvormittag die Einkaufsmanagerindizes aus Frankreich, Deutschland und der Eurozone, bevor dann am Nachmittag das US-Pendants der Daten ansteht.

Am Mittwoch ist der ifo-Geschäftsklimaindex zu beachten und am Abend stehen dann die Sitzungsprotokolle des jüngsten Fed-Meetings ins Haus. Der Donnerstag bringt dann den Beginn des G20-Treffens sowie Daten zum vorläufigen US-BIP. Zum Wochenabschluss stehen dann in Form des PCE-Preisindex noch einmal wichtige Inflationsdaten aus den USA auf dem Kalender. Da dürfte also einiges an Bewegung im EUR/USD geboten sein.

Charttechnischer Ausblick:

Der EMA50 im Tageschart wurde zwar zuletzt unterboten, allerdings hat der viel beachtete gleitende Durchschnitt auf Tagesschlusskursbasis (bislang) gehalten. Ein Tagesschlusskurs unterhalb von 1,0677 USD dürfte jedoch weitere Anschlussorders auf der Unterseite auslösen und eine Bewegung Richtung 1,05 USD nach sich ziehen. Bis dahin sollte man die Bullen allerdings noch nicht ganz abschreiben, unterhalb von 1,08 USD ist jedoch tendenziell in Erholungen die Shortseite zu präferieren.

Quelle: Tradingview

Montag: US-Bankfeiertag, Börsen geschlossen

Dienstag: 9:15/9:30/10:00 Einkaufsmanagerindizes FR/DE/EZ 15:45 Uhr US-EKM-Index

Mittwoch: 10:00 ifo-Index 20 Uhr Sitzungsprotokolle Fed-Meeting

Donnerstag: 14:30 vorl. US-BIP/ G20 Meeting

Freitag: 14:30 PCE-Index / G20 Meeting