Widerstand: 15.400 15.550 Unterstützung: 15.250 15.211

Rückblick:

Der Index startete heute zunächst mit einer Abwärtskurslücke in den Handel, konnte sich aber um die 15.300er Marke stabilisieren und noch am Vormittag wieder leicht ins Plus drehen. Nach der schwachen Eröffnung haben die Bären keinen Fuß in die Türe bekommen können.

Ausblick:

Der Index verbleibt weiter in der Mitte der Handelsspanne des vergangenen Kalendermonats, weder Bullen noch Bären können sich derzeit entscheidend in Szene setzen. Neue Trendbewegungen bringt aller Voraussicht nach erst ein Ausbruch aus der Spanne 15.200 auf der Unter- und 15.550 Punkte auf der Oberseite. Bis dahin bleibt der deutsche Leitindex nur etwas für kurzfristig orientierte Marktteilnehmer, die aktuellen Chartstrukturen lassen keine mittelfristige Richtungspräferenz zu.

Quelle: Tradingview

