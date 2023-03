Widerstand: 15.500 15.650 Unterstützung: 15.365 15.211

Rückblick:

Der lethargische Februar ist endlich Geschichte, bleibt zu hoffen, dass im Kalendermonat März wieder etwas mehr Trendbewegungen im deutschen Leitindex zu handeln sein werden. Der Auftakt in den neuen Monat erfolgte jedoch erst einmal nach dem Muster der vergangenen Handelstage - eine Gap-Eröffnung (nach oben) und anschließend kein Follow-Through in Gap-Richtung.

Ausblick:

Wenngleich die aktuellen Chartstrukturen weiterhin zu wünschen übrig lassen bleibt festzustellen, dass die Bären durch die kräftige Rally vom vergangenen Montag ihre Chancen erst einmal verspielt haben. Ein Ausbruch über die kurzfristige Abwärtstrendlinie im Stundenchart wäre als prozyklisch bullisches Signal zu interpretieren. In dem Falle wäre ein erneuter Anlauf Richtung 15.650 Punkte und höher zu favorisieren. Bis dahin ist tendenziell eine Fortsetzung der Seitwärtsbewegung der vergangenen Wochen einzuplanen. Prozyklische Verkaufssignale entstehen erst unterhalb von 15.210 Punkten.

Quelle: Tradingview

