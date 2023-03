Widerstand: 15.305 15.481 Unterstützung: 15.200 15.000

Rückblick:

Der Index geriet am Nachmittag mit Beginn der US-Sitzung unter Verkaufsdruck, konnte sich aber zum Handelsende zurück über 15.300 Punkte retten. Am Vormittag rutschte der Index nach einem Abwärtsgap zum Handelsstart bis auf 15.150 Punkte ab, bevor erneut die Käufer zuschlugen und den Index zurück bis auf 15.250 Punkte hievten.

Ausblick:

Ein Blick auf den unten stehenden Tageschart verdeutlich die Bedeutung des weiteren Kursverlaufs am heutigen Nachmittag. Die Käufer haben in den vergangenen Tagen und Wochen mit Hauen und Stechen den Bereich 15.200 bis 15.300 Punkte auf Tagesschlusskursbasis verteidigen können. Die deutliche Schwäche vom vergangenen Freitag wurde am Montag schon wieder negiert, während die US-Indizes weiter nachgaben.

Sollten sich die US-Indizes nach dem sich abzeichnenden schwächeren Start am Nachmittag erholen können, dürften die DAX-Bullen erneut mit einem blauen Auge davonkommen und den Bereich um 15.200 Punkte per Tagesschluss verteidigen. Gelingt dies nicht, wären noch vor Wochenausklang Kurse unterhalb von 15.000 Punkten denkbar.

WERBUNG

Profitieren Sie von fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DW9X5P von der DZ BANK/ Produkt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 02.03.2023), die K.o.-Schwelle liegt bei 13.724 bei unbegrenzter Laufzeit.

Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DW9YDM von der DZ BANK/ Produkt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 02.03.2023), die K.o.-Schwelle bei 16.720 bei unbegrenzter Laufzeit.

Quelle: Tradingview

*Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf den Link “Prospekt”.

Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.