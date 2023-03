Der Dax dürfte seine Vortagesverluste zum Handelsstart am Mittwoch ausweiten. Die Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des US-Senats wecken neue Befürchtungen vor einem wieder größeren Zinsschritt auf der nächsten Sitzung der Fed.

Knapp eine Stunde vor dem Börsenauftakt signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,2 Prozent auf 15 523 Punkte. Der EuroStoxx 50 wird ebenfalls etwas schwächer erwartet.

Am Dienstag hatte der Dax mit 15.706 Punkten ein weiteres Dreizehnmonatshoch erreicht, dieses Niveau aber nicht halten können. Negative Impulse aus den USA durch die Aussagen des Fed-Chefs Powell sorgten für Verluste. "Die jüngsten Wirtschaftsdaten sind besser ausgefallen als erwartet, daher wird der Zinsgipfel wahrscheinlich höher ausfallen als bisher angenommen", hatte Powell gesagt.

Im Februar hatte die US-Notenbank Fed ihr Tempo der Zinserhöhungen weiter verlangsamt und den Leitzins nur um 0,25 Prozentpunkte angehoben. Im Dezember hatte es einen Zinsschritt um einen halben Prozentpunkt gegeben, nachdem vier Mal zuvor der Leitzins um jeweils 0,75 Prozentpunkte angehoben worden war.

Aktuell nun zeichne sich erneut eine längere Periode mit höheren Zinsen ("Higher-for-longer") ab, schrieben die Experten der Credit Suisse. Und die daraus resultierenden negativen Einflüsse für die Aktienmärkte seien zu groß, um ignoriert zu werden, kommentierte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners. Denn dadurch stiegen die Finanzierungskosten für Unternehmen weiter an und die Gewinne sänken. "Gleichzeitig werden Anleihen zur immer größeren Konkurrenz für Aktien."

Einzelwerte im Überblick

Unter den Einzelwerten rückten erneut die Papiere von Brenntag in den Blick, denn nach den vorangegangenen Gerüchten über Aktienrückkäufe gab es nun Konkretes. Der Chemikalienhändler legt tatsächlich ein Aktienrückkaufprogramm auf, und zwar in einem Volumen von bis zu 750 Millionen Euro oder rund 6,8 Prozent des Grundkapitals. Die Käufe sollen im März beginnen und über einen Zeitraum von bis zu zwölf Monaten laufen. Auf der Handelsplattform Tradegate zählte die Aktie zu den sehr wenigen, die vorbörslich im Vergleich zum Xetra-Börsenschluss am Vortag zulegten.

Deutlich abwärts ging es dort auch für die Anteilsscheine des Duftstoff- und Aromenherstellers Symrise. Dieser informierte am Morgen über seine Ziele und rechnet hier 2023 mit einer Profitabilität am unteren Ende seiner mittelfristigen Zielspanne. Doch das war nicht alles. Zudem untersucht die Europäische Kommission die Branche wegen eines Verdachts von Preisabsprachen, aber ohne Namen zu nennen.

Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus lieferte nach einem schwachen Jahresstart im Februar etwas mehr Flugzeuge aus, blieb aber unter der Lieferzahl des Vorjahres. Nach zwei Monaten stehen nun 66 Auslieferungen zu Buche. Das sei insgesamt recht mau, urteilte Jefferies-Analystin Chloe Lemarie. Der Aktienkurs auf Tradegate spiegelte die Enttäuschung am Markt wider.

Auch die Papiere des Schmierstoffherstellers Fuchs Petrolub gaben vorbörslich nach. Der im MDax gelistete Konzern rechnet im laufenden Jahr mit weiterem Wachstum und bleibt beim Gewinnziel wegen Kostensteigerungen aber vorsichtig.

Deutliche Verluste in den USA

Die Angst vor schneller steigenden Zinsen hat am Dienstag an den US-Börsen einen Kursrutsch ausgelost. Die wichtigsten Aktienindizes büßten zwischen 1,2 und 1,7 Prozent ein. Der Chef der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, hält nach einer Verringerung des Zinserhöhungstempos künftig wieder größere Zinsschritte für möglich, um die hohe Inflation in den Griff zu bekommen.

Der Leitindex Dow Jones Industrial sackte nach vier Gewinntagen in Folge um 1,72 Prozent auf 32.856,46 Punkte ab. Der marktbreite S&P 500 fiel um 1,53 Prozent auf 3.986,37 Punkte. Für den Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 1,22 Prozent auf 12.152,17 Punkte nach unten.

Asiens Börsen uneinheitlich

In Asien haben die Aktienmärkte unterschiedlich auf die Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell reagiert. Während der japanische Leitindex Nikkei 225 nach Verlusten zum Handelsanfang schnell ins Plus drehte, ging es in China und Hongkong nach unten. Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen gab im späten Handel rund 0,8 Prozent nach.

In Hongkong verlor der Hang-Seng-Index zuletzt rund zweieinhalb Prozent. Hier sorgten vor allem Verluste bei Techaktien, die unter der Erwartung höherer Zinsen kräftig an Boden verloren, für ein kräftiges Minus. In Japan konnte der Nikkei 225 dagegen knapp ein halbes Prozent zulegen. Grund dafür war die Schwäche des japanischen Yen, der die Exportindustrie des Landes begünstigt.

Renten

Bund-Future 131,84 -0,18%

Devisen: Euro fällt zum Dollar auf Zweimonatstief

Der Euro hat am Mittwoch seine deutlichen Verluste vom Vortag ausgeweitet. Im frühen Handel fiel die Gemeinschaftswährung bis auf 1,0525 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Anfang Januar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag noch deutlich höher auf 1,0665 Dollar festgesetzt.

Belastet wurde der Euro durch den deutlich aufwertenden US-Dollar. Auslöser waren Bemerkungen von US-Notenbankchef Jerome Powell, der am Dienstag die Möglichkeit stärkerer Zinsanhebungen andeutete. Hintergrund sind die nur langsam sinkende Inflation und die solide Konjunkturentwicklung. An den Märkten stiegen daraufhin die Zinserwartungen an die Notenbank, wovon der Dollar profitierte.

Zur Wochenmitte stehen in den USA unter anderem Zahlen vom Arbeitsmarkt auf dem Programm. Aufgrund der hohen Bedeutung des Jobmarkts für die US-Geldpolitik dürften Marktteilnehmer die Daten genau unter die Lupe nehmen. In der Eurozone stehen unter anderem Wachstumsdaten für den Währungsraum und Produktionszahlen aus der deutschen Industrie an.

Euro/USD 1,0536 -0,14%

USD/Yen 137,68 0,39%

Euro/Yen 145,07 0,26%

Die Ölpreise haben sich am Mittwoch stabilisiert, nachdem sie am Vortag erheblich unter Druck geraten warten. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 83,34 US-Dollar. Das waren fünf Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur April-Lieferung fiel dagegen leicht um neun Cent auf 77,49 Dollar.

Am Dienstag sorgten Bemerkungen von US-Notenbankchef Jerome Powell für erhebliche Belastung am Rohölmarkt. Vor dem US-Kongress deutete Powell die Möglichkeit stärkerer Zinsanhebungen an. Hintergrund sind die nur langsam sinkende Inflation und die solide Konjunkturentwicklung. An den Märkten stiegen daraufhin die Zinserwartungen an die Notenbank, wovon der Dollar profitierte.

Am Erdölmarkt sorgte der steigende Dollarkurs für Belastung. Da die US-Währung die bei weitem wichtigste Handelswährung ist, wird die Ölnachfrage aus anderen Währungsräumen durch einen steigenden Dollar wechselkursbedingt belastet. Hinzu kommt, dass steigende Leitzinsen die konjunkturelle Entwicklung dämpfen, was die Aussichten für die Ölnachfrage trübt.

Brent 83,32 +0,03 USD

WTI 77,48 -0,10 USD

Redaktion onvista/dpa-AFX