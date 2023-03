DEUTSCHE TELEKOM - Mehr als eine Pause wäre gefährlich

Deutsche Telekom AG - WKN: 555750 - ISIN: DE0005557508 - Kurs: 21,425 € (XETRA)

Mit einer dynamischen Aufwärtsbewegung, die Ende Dezember bei 18,63 EUR eingesetzt war, gelang es der Aktie der Deutschen Telekom, eine deckelnde obere Begrenzungslinie zu überwinden. Diese war in den Monaten zuvor mehrfach angelaufen worden und Ausbruchsversuche jedes Mal gescheitert. Doch Mitte Januar gelang der Ausbruch über die Triggerlinie und das bisherige Rallyhoch bei 19,86 EUR, womit ein weitreichendes Kaufsignal gebildet wurde. In der Folge sorgten gute Zahlen für weiteren Auftrieb und man erreichte das Kursziel bei 21,30 EUR.

Auf diesem Niveau drehte die Aktie schon in der letzten Woche leicht nach Süden ab und könnte nach dem bisherigen Scheitern am Rallyhoch bei 21,59 EUR erneut korrigieren. Dabei wäre es für die Fortsetzung der Kaufwelle wichtig, dass die ehemalige Zielzone um 20,53 EUR nicht unterschritten wird. Denn dies dürfte den Aufwärtstrend doch erheblich einbremsen und später auch zu Abgaben bis 19,86 EUR führen. Auch wenn die Aktie gerade für Investoren auf diesem Niveau hochinteressant wäre, dürfte ein so tiefer Pullback kurzfristig nur für weiteren Abgabedruck sorgen.

Eine Korrektur bis zum letzten Zwischentief bei 20,93 EUR und darunter ggf. bis an den Support bei 20,65 EUR dürfte die Bullen noch nicht aus der Bahn werfen. Dort könnte der nächste Kaufimpuls einsetzen. Dieser hätte bei einem Anstieg über 21,60 EUR sogar schon Potenzial bis 22,50 EUR.

Charttechnisches Fazit: Eine Korrektur bis 20,93 und 20,65 EUR können sich die Bullen bei der Aktie der Deutschen Telekom erlauben. Darunter würde ein Verkaufssignal aktiv und die Chance auf eine Fortsetzung der Rally bis 22,50 EUR erst einmal weit in die Zukunft verschoben.

Deutsche Telekom Chartanalyse (Tageschart)

Tägliche Tradinganregungen, Austausch mit unseren Börsen-Experten, Aktien-Screener und stock3PLUS inclusive: Jetzt das Powerpaket PROmax abonnieren!

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)