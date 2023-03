DAX mit Reversal - Fraport überzeugt - Volkswagen mit Milliardeninvestitionen

Nach dem deutlichen Abschwung im DAX am Montag kann sich der Index am Dienstag nicht nur geringfügig, sondern sehr deutlich erholen. Damit stehen wir im Chartbild erneut an der Range, die uns seit dem Februar begleitet.

Andreas Bernstein blickt interaktiv auf das Chartbild und gibt zwei Szenarien dort vor, auf welche sich der Markt fixieren könnte.

Makroökonomisch ist der schwache Ölpreis und das Thema Inflation mit den US-Verbraucherpreisen vom Vortag hier ebenfalls thematisch mit eingearbeitet.

Aus Unternehmenssicht ist Volkswagen das Thema des Tages gewesen. Der Umsatz stieg an, der Konzern ist zufrieden und hat die Investitionssumme von 122 Milliarden Euro nun im Blick, um das weitere Wachstum zu fokussieren. Welche Bereiche betrifft dies und müssen damit die Zulieferer in Panik geraten? Genau dies erörtern wir heute als Kernthema und blicken zudem auf die Gehälter an der Konzernspitze.

Zweite Aktie ist die Fraport AG: Das Ergebnis konnte um 82 Prozent gesteigert werden und übertraf die eigenen Prognosen. Im Chartbild war diese Erholung vielleicht schon vorweggenommen, doch auf Sicht eines weiteren Wachstums kann man hier noch Potenzial ableiten.

Mit Blick auf weitere Quartalszahlen und die Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag.