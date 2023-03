Omv beendet den Freitag mit -0,68% Verlust

Während das Marktinteresse heute beträchtlich nach oben ging, war es für den Aktienpreis der Omv-Aktie genau umgekehrt.

Die Aktie verlor im Laufe des Tages -0,27 €, einen Kursverlust von -0,68%. Der Preis bei Börseneröffnung lag noch bei 40,50 €, bei Börsenschluss waren es noch 39,73 €.

Viel tiefer als der Schlusspreis ging es heute nicht, das Tagestief wurde bei 39,55 € erreicht. Nach oben tat sich hingegen zeitweise viel, der Höchstkurs lag bei 41,99 €.

Mit dem heutigen Schlusskurs geht es für Omv also weiterhin abwärts. Bedenkt man, dass es sich gestern um ein unmerkliches Minus von nur -0,20% handelte, nahm der Abwärtstrend heute ein wenig mehr Fahrt auf.

Die heutigen Verluste waren dann aber doch nicht so schlimm wie am 16.03.2023, an dem die Kurse mit 39,30 € den tiefsten Stand der letzten 30 Tage erreichten. Das Negativergebnis von heute zieht der Tag der letzten zwölf Monate weiter nach unten: Omv rutscht damit um insgesamt -3,80% ab.