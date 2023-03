Die am Mittwochabend anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed hat die Anleger am deutschen Aktienmarkt weitgehend in der Defensive gehalten. Der Dax konnte seine soliden Gewinne aus dem Mittagsgeschäft nicht halten und bröckelte im späten Handel im Gleichklang mit dem Dow-Jones-Index ab. Letztlich legte der deutsche Leitindex um 0,14 Prozent auf 15 216,19 Punkte zu.

Für den MDax ging es hingegen um 0,57 Prozent auf 26 864,77 Zähler bergab. Zwar hatte Fed-Chef Jerome Powell vor einiger Zeit eine wieder restriktivere Geldpolitik signalisiert, doch angesichts der jüngsten Bankenturbulenzen wird mit mehr Zurückhaltung gerechnet. Statt einer kräftigeren Zinsanhebung erwarten Volkswirte nun eher eine kleine Straffung um 0,25 Prozentpunkte. Siehe dazu auch "Der Greenback vor dem Zinsentscheid - was passiert heute Abend?".

Tagesgewinner Zalando

Die Aktien des Versandhändlers Zalando waren mit einem Zugewinn von 1,85 Prozent Tagesgewinner im Dax, Banktitel wie die Commerzbank und die Deutsche Bank gaben hingegen einen Teil der Vortagesgewinne wieder ab und beendeten den Tag gut 2 Prozent im Minus.

Vonovia unter Druck

Größter Verlierer im Dax war allerdings die Vonovia-Aktie. Hier ging es 4,55 Prozent in den Keller nach einer Abstufung durch Morgan Stanley. Siehe dazu auch die Video-Einschätzung von Martin Goersch hier.

Insgesamt war es ein eher ereignisarmer Handelstag bislang. Dies dürfte sich aber ändern. In einer Stunde steht der Zinsentscheid der US-Notenbank ins Haus. Mehr dazu ab 19 Uhr auf onvista.de