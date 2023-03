Aktienhandel für Fortgeschrittene: Mit Strategie und Geduld zum Erfolg. Das rät Warren Buffett!

Warren Buffett ist einer der erfolgreichsten Investoren der Welt und wird oft – aufgrund seiner Treffsicherheit bei Prognosen – als Orakel von Omaha bezeichnet. Sein Erfolg beruht auf einer einfachen, aber effektiven Strategie: langfristig in qualitativ hochwertige Unternehmen investieren und Geduld haben. Lasst uns in diesem Artikel einmal einige Tipps von Warren Buffett ausgraben. Sie dürften auch für Fortgeschrittene im Aktienhandel einen deutlichen Mehrwert bieten. Legen wir los.

Investiere in Unternehmen, die du verstehst

Buffett empfiehlt, in Unternehmen zu investieren, die man versteht und deren Geschäftsmodelle man nachvollziehen kann. Eine gründliche Analyse des Unternehmens und der Branche, in der es tätig ist, ist unerlässlich. Erst wenn man wirklich das Geschäft versteht, kann man besser einschätzen, wie sich das Unternehmen in der Zukunft entwickeln könnte.

Kaufe Aktien von Unternehmen mit einem Wettbewerbsvorteil

Warren Buffett bevorzugt Unternehmen, die einen Wettbewerbsvorteil haben, wie z. B. eine starke Marke, Patente oder ein Netzwerk von Kunden und Lieferanten. Diese Unternehmen haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, langfristig erfolgreich zu sein und hohe Renditen zu erzielen. Oftmals spricht er auch vom Burggraben, dem Economic Moat. Er verhindert, dass Margen erodieren, und sichert das Geschäftsmodell langfristig ab.

Langfristig in Aktien investieren

Buffett betont immer wieder die Wichtigkeit von Geduld und Langfristigkeit im Aktienhandel. Sein Rat: nur Geld investieren, das man langfristig nicht benötigt. Eine langfristige Perspektive ermöglicht es Anlegern, von den guten Renditechancen der Unternehmen zu profitieren. Nur langfristig sind Renditen von 1.000 % oder mehr problemlos möglich.

Keine kurzfristigen Spekulationen

Buffett warnt vor kurzfristigem Handel und Spekulationen. Er empfiehlt, Aktien zu kaufen und sie dann für eine lange Zeit zu halten. Kurzfristige Marktschwankungen zu timen ist äußerst schwierig. Außerdem wichtig: Kurzfristig kann man Märkte weniger gut einschätzen, was das Risiko von Verlusten erhöht.

Der Wert des Unternehmens ist wichtiger als der Preis einer Aktie

Buffett ist bekannt dafür, dass er den Wert eines Unternehmens in Relation zu dessen Preis setzt. Hier gibt es gewaltige Unterschiede: Preis ist das, was man für eine Aktie bezahlt. Wert hingegen ist das, was man für den Preis erhält.

Clevere Investoren werden nun nach Investitionen Ausschau halten, bei denen es für den gebotenen Preis mehr Wert gibt. Eine Aktie kann kurzfristig über- oder unterbewertet sein, aber der Wert eines Unternehmens ändert sich in der Regel langsamer. Er sollte das Hauptaugenmerk beim Aktienkauf sein.

Fazit

Die Strategie von Warren Buffett im Aktienhandel ist einfach und effektiv: Investieren sollte man in Unternehmen, die einen Wettbewerbsvorteil besitzen und vom Anleger verstanden werden können. Darüber hinaus sollte man langfristig investieren und sich auf den Wert eines Unternehmens konzentrieren. Zu guter Letzt sollte man deutlich unter dem inneren Wert kaufen. Geduld und Langfristigkeit sind am Ende das Salz in der Suppe. Nur so können Anleger erfolgreicher sein als viele kurzfristige Spekulanten.

