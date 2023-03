Widerstand: 15.250 15.280 Unterstützung: 15.000 14.933

Rückblick:

Im Zuge des späten aber dafür umso heftigeren Abverkaufs an der Wall Street gestern Abend geriet der Index im nachbörslichen Handel ebenfalls unter Druck und setzte unter die Marke von 15.100 Punkte zurück - das waren über 200 Punkte vom Tageshoch. Heute Vormittag wollten die Käufer davon allerdings zunächst nichts mehr wissen und schickten den Index erneut in die Widerstandszone um 15.250/80 Punkte.

Hier war dann aber zunächst Feierabend für die Bullen - in der zweiten Handelsstunde ging es wieder 100 Punkte gen Süden.

Ausblick:

Nach der 800 Punkte-Erholung seit dem Wochentief wird unverändert ein Rücksetzer im deutschen Leitindex favorisiert. Die nächsten Kursziele auf der Unterseite liegen im Bereich der psychologisch wichtigen 15.000er Marke, potenziell ist sogar ein Schließen der Eröffnungskurslücke vom Dienstag bei 14.933 Punkten einzukalkulieren. So lange den Käufern hier kein schneller Rebound zurück über 15.250 Punkte gelingt, ist der Weg des geringsten Widerstands kurzfristig erst einmal südwärts.

Quelle: Tradingview

