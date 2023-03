Nordex-Aktie: Was bedeutet die außerordentliche HV für Aktionäre?

Heute, am 27.03., findet eine außerordentliche Hauptversammlung bei Nordex statt. Doch was bringt diese für Aktionäre? Und warum notiert die Nordex-Aktie 1,5 Prozent im Plus?

Kapitalerhöhung soll beschlossen werden

Auf der heutigen außerordentlichen Hauptversammlung sollen stimmberechtigte Aktionäre einer Kapitalerhöhung in Höhe von 29.260.215 Aktien je 1,00 EUR zustimmen. Dabei haben die Anleger allerdings kein Bezugsrecht, sondern die neu ausgegebenen Aktien sind einzig für den Großaktionär Acciona bestimmt.

Das spanische Unternehmen hält nämlich noch Forderungen in Höhe von 346,7 Mio. EUR gegen den Turbinenbauer und will diese im Rahmen eines Dept-to-Equity Swap in Stammkapital umtauschen.

In der Bekanntmachung zur außerordentlichen Hauptversammlung heißt es: "Die Durchführung der vorgeschlagenen Kapitalerhöhung würde nach Einschätzung des Vorstands die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gesellschaft erheblich verbessern und ihre Kapitalstruktur stärken. Insbesondere würden sich die jährlichen Zinskosten um rund EUR 46 Mio. deutlich verringern."

Analysten weiter positiv

Dies dürfte auch der Grund dafür sein, warum Analysten wie Jefferies weiter positiv für das Papier bleiben und die Aktie trotz anstehender Gewinnverwässerung weiter im Plus notiert.

Gerade das Einsparen der hohen Zinskosten dürfte sich nämlich sehr positiv auf das kapitalintensive Geschäftsmodell auswirken.

Fazit:

Nordex könnte heute also einen wichtigen Schritt dahin gehend machen, die eigene Bilanz solider aufzustellen und Kapitalkosten einzusparen. Anleger müssen dagegen eine Verwässerung hinnehmen. Für den langfristigen Erfolg des Unternehmens bleiben aber die Margen entscheidend, auf die Anleger, bei den kommenden Quartalszahlen, welche morgen (28.03) veröffentlicht werden, genau achten sollten.