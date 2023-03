Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Mittwoch ein positiver Start für den Dax ab. Im Fokus bleiben Banken- und Konjunktursorgen, die zuletzt wieder etwas nachließen. Knapp eine Stunde vor dem Handelsauftakt signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,5 Prozent auf 15.218 Zähler. Mit ähnlichen Kursgewinnen wird auch der EuroStoxx 50 als Börsenbarometer der Eurozone erwartet.

Nach dem freundlichen Wochenauftakt war der Erholung am Vortag zunächst die Luft ausgegangen. Der Dax hatte sich mit einem kleinen Plus aus dem Handel verabschiedet. Nun aber könnte der Leitindex wieder der kurzfristig relevanten 21-Tage-Durchschnittslinie bei 15.234 Punkten näher kommen.

"Angesichts der Turbulenzen der vorigen Woche, in denen der Anstieg der Anleiherenditen auch die US-Märkte unter Druck gesetzt hatte, scheint es immer noch viel Vorsicht zu geben, die Aktienkurse nach oben zu treiben", schrieb am Morgen der CMC-Markets-Experte Michael Hewson. Auch der Handel an der Wall Street war tags zuvor von Unsicherheit geprägt gewesen und mit leichten Verlusten zu Ende gegangen.

Die vorbörslich veröffentlichten Daten zum Verbrauchervertrauen geben zumindest etwas Grund zum Optimismus: In Deutschland verbesserte sich das Konsumklima dank positiver Einkommenserwartungen zuletzt weiter, wenn auch auf niedrigem Niveau. Damit ist der vom GfK-Marktforschungsinstitut ermittelte Index mittlerweile den sechsten Monat in Folge gestiegen und hat sich weiter vom drastischen Einbruch im vergangenen Jahr erholt.

Einzelwerte im Überblick

Auf Unternehmensseite im Dax sind nach einer angehobenen Umsatz- und Ergebnisprognose die Papiere des Halbleiterherstellers Infineon einen Blick wert. Generell in das positive Bild passt laut Marktbeobachtern, dass auch der US-Chiphersteller Micron Technology, zuletzt signalisiert hat, dass die schlimmsten Zeiten für den Sektor wohl vorüber sind. Anleger sollten daher den gesamten Sektor im Auge behalten.

Ein laut einem Händler überzeugender Quartalsbericht und Ausblick des Sportartikelherstellers Lululemon stützte derweil vorbörslich die Adidas-Aktie. Auch Puma könnte einen Blick wert sein.

Neben den Banken, die seit den Turbulenzen im Sektor generell unter Beobachtung stehen, beschäftigen auch die Immobilienwerte die Anleger weiter. Erst am Vortag hatte der europäische Sektorindex seine bereits seit Anfang Februar währende Talfahrt mit einem Tief seit Mitte Oktober fortgesetzt, der stark kreditfinanzierte Branche machen die steigenden Zinsen und die Inflation zu schaffen.

Nun schließt sich der Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown dem Vorbild anderer Branchenvertreter an und setzt die Dividende aus. Keine große Überraschung, aber wenig hilfreich, titelte ein Händler am Morgen. Als weitere Enttäuschung wertete er, dass 2023 auch operativ mit einem deutlichen Rückgang des operativen Ergebnisses gerechnet werde.

Keine Dividendenausschüttung für die Anleger soll es bei Encavis geben, denn der Solar- und Windpark-Betreiber braucht das Geld für den Ausbau seiner Kapazitäten. Am Markt war sogar mit einer Anhebung gerechnet worden. Der Windparkentwickler PNE teilte derweil mit, dass er den Verkauf seines US-Geschäfts prüft.

Erfreuliche Nachrichten hat unterdessen der IT-Dienstleister Kontron parat. Mit den finalen Jahreszahlen für 2022 hob das Unternehmen zugleich seine Gewinnprognose für das laufende Jahr an. Ein Börsianer sprach zudem von einer soliden Bilanzvorlage, die die Aktien stützen sollte und lobte die höher als gedacht ausgefallene Dividende.

Moderate Verluste an der Wall Street

Nach einem erfreulichen Wochenauftakt ist es am Dienstag mit der Kurserholung schon wieder vorbei gewesen. Die latente Unsicherheit der Investoren mit Blick auf das weitere Vorgehen der US-Notenbank Fed bremste die Börsen. Der Dow Jones Industrial schloss am Ende eines an Impulsen armen Handels 0,12 Prozent niedriger bei 32.394,25 Punkten. Allerdings grenzten die Aktienkurse in den Schlussminuten die Verluste ein.

Der marktbreite S&P 500 gab um 0,16 Prozent auf 3.971,27 Zähler nach. Für den Nasdaq 100 ging es mit minus 0,49 Prozent auf 12.610,57 Punkte ein wenig stärker nach unten.

Es gebe die Aussicht auf eine Rezession in den USA, aber die US-Notenbank Fed werde diesmal nicht zur Rettung eilen, schrieben die Marktexperten von Blackrock. Aus ökonomischer Sicht drohe Schaden, nicht zuletzt ausgehend vom gestressten Bankensektor. Andererseits könne die Fed die anhaltend hohe Inflation nicht aus dem Auge lassen.

Gewinne an Asiens Börsen

Die Börsen Asiens haben am Mittwoch zugelegt. In Tokio stieg der japanische Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 0,8 Prozent. Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen gewann 0,3 Prozent. In der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong stieg der Hang-Seng-Index späten Handel um 2 Prozent, getrieben auch von Kursewinnen von Alibaba und einer allgemein besseren Stimmung in der Techbranche.

Renten

Bund-Future 135,85 -0,06%

Devisen: Euro hält sich über 1,08 US-Dollar

Der Euro hat am Mittwochmorgen weiter über der Marke von 1,08 US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0838 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0841 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm. Am Morgen veröffentlichen die Marktforscher von GfK ihr monatliches Konsumklima für Deutschland. Im Laufe des Vormittags werden ähnliche Zahlen aus Frankreich erwartet.

In den Vereinigten Staaten stehen am Nachmittag Daten vom Immobilienmarkt an. Aus den Notenbanken wollen sich einige Redner zu Wort melden, darunter die deutsche EZB-Direktorin Isabel Schnabel.

Euro/USD 1,0838 -0,06%

USD/Yen 131,73 +0,65%

Euro/Yen 142,76 +0,58%

Ölpreise legen leicht zu

Die Ölpreise sind am Mittwoch im frühen Handel leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 78,94 US-Dollar. Das waren 29 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 47 Cent auf 73,67 Dollar.

Mit dem Preisanstieg setzen die Erdölpreise ihre Erholung der vergangenen Tage fort. In den Wochen davor wurden sie dagegen erheblich durch die Bankturbulenzen in den USA und Europa belastet. Mittlerweile hat sich die Lage aber etwas beruhigt.

Im Tagesverlauf veröffentlicht die US-Regierung ihre wöchentlichen Lagerdaten. Aufgrund der Größe der US-Wirtschaft spielen die Zahlen am Ölmarkt eine wichtige Rolle. Bereits am Dienstagabend hatte der Industrieverband American Petroleum Institute (API) einen deutlichen Rückgang der landesweiten Rohölvorräte gemeldet. Die Zahlen gelten als Orientierungsgröße für die offiziellen Zahlen.

Brent 78,82 +0,17 USD

WTI 73,58 +0,38 USD

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG STARTET HEIDELBERGER DRUCK MIT 'BUY' - ZIEL 2,50 EUR

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR HENKEL AUF 63 (62) EUR - 'SELL'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 112 (105) EUR - 'NEUTRAL'

- SOCGEN SENKT ZIEL FÜR VONOVIA AUF 28,50 (32) EUR - 'BUY'

- MORGAN STANLEY SENKT CIENA AUF 'EQUAL-WEIGHT' - ZIEL 57 USD

- BERENBERG HEBT ITM POWER AUF 'HOLD' (SELL) - ZIEL 95 (100) PENCE

- BERENBERG SENKT WITHSECURE AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 1,60 (2,60) EUR

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR CERES POWER AUF 1155 (1560) PENCE - 'BUY'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR MCPHY ENERGY AUF 17 (18) EUR - 'HOLD'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR NEL ASA AUF 18 (19) NOK - 'BUY'

- EXANE BNP NIMMT DS SMITH MIT 'NEUTRAL' WIEDER AUF - ZIEL 310 PENCE

- EXANE BNP NIMMT MONDI PLC MIT 'UNDERPERFORM' WIEDER AUF - ZIEL 1200 PENCE

- EXANE BNP NIMMT SCA MIT 'UNDERPERFORM' WIEDER AUF - ZIEL 110 SEK

- EXANE BNP NIMMT STORA ENSO MIT 'OUTPERFORM' WIEDER AUF - ZIEL 13,40 EUR

- EXANE BNP NIMMT UPM-KYMMENE MIT 'NEUTRAL' WIEDER AUF - ZIEL 31 EUR

- JEFFERIES SENKT DIGITAL 9 INFRASTRUCTURE AUF 'UNDERPERFORM' (HOLD)

- MORGAN STANLEY HEBT ASM INTERNATIONAL AUF 'EQUAL-WEIGHT' - ZIEL 320 EUR

- MORGAN STANLEY HEBT TESCO AUF 'OVERWEIGHT' - ZIEL 296 PENCE

- RBC HEBT ZIEL FÜR LVMH AUF 925 (890) EUR - 'OUTPERFORM'

- RBC SENKT UBS AUF 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - ZIEL 20 (24) CHF

- UBS HEBT SPIRENT AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 244 (280) PENC

Termine Unternehmen

06:50 LUX: Aroundtown S. A., Jahreszahlen

07:00 DEU: Kontron, Geschäftsbericht

07:30 DEU: Jenoptik, Jahreszahlen

07:30 DEU: Koenig & Bauer, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: PNE Wind, Geschäftsbericht

08:00 DEU: Leifheit, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Online-Pk)

08:00 GBR: Next, Jahreszahlen

08:30 DEU: Encavis, Call zu den Jahreszahlen

09:30 DEU: FMS Wertmanagement, Jahreszahlen

10:30 DEU: Deutsche Leasing, Bilanz-Pk (online)

10:30 DEU: Boehringer Ingelheim, Bilanz-Pk

12:00 DEU: Sartorius, Hauptversammlung (online)

12:00 DEU: Bundesverband deutscher Banken, Konjunkturprognose

15:00 SWE: Ericsson, Hauptversammlung

16:00 SWE: Electrolux, Hauptversammlung

17:30 USA: Intel, Investor Day

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

DEU: Flatexdegiro, Geschäftsbericht

DEU: PSI Software, Jahreszahlen

ITA: Buzzi Unicem, Jahreszahlen

Termine Konjunktur

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 04/23

08:00 DEU: Schulden der öffentlichen Haushalte (Bund, Länder, Kommunen), 4.

Quartal 2022

(vierteljährliche Schuldenstatistik)

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 03/23

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 02/23

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

Sonstige Termine

09:30 LUX: Urteil des EU-Gerichts zu staatlichen Beihilfen für rumänische Fluglinie

10:00 DEU: Verkündungstermin im Musterverfahren gegen die VW-Dachgesellschaft

10:00 DEU: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung veröffentlicht monatliches Arbeitsmarktbarometer

13:00 DEU: Bundestag - Regierungsbefragung mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD)

14:15 DEU: Pk zum Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz u.a. mit Bundesumweltministerin Steffi Lemke

14:30 DEU: Gewerkschaftstag Deutsche Zoll- und Finanzgewerkschaft (BDZ)

+ Rede Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP)

16:00 USA: Anhörung vor dem US-Senat zum Bankenkollaps in den USA

Vorgeladen sind unter anderem der Vorsitzende der Bundeseinlagenversicherungsgesellschaft FDIC, Martin Gruenberg, und der Vize-Chef der US-Notenbank Fed, Michael Barr.

USA: USA und andere Staaten veranstalten zweiten Gipfel für Demokratie (bis 30.3.23)

US-Präsident Biden will den virtuellen Gipfel gemeinsam mit den Staats- und Regierungschefs Costa Ricas, der Niederlande, Koreas und Sambias ausrichten. Biden hatte bereits im Dezember 2021 zu einem virtuellen Demokratiegipfel geladen.

Redaktion onvista/dpa-AFX