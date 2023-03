Diese Aktie ist für Momentumfans interessant

Jabil Inc. - WKN: 886423 - ISIN: US4663131039 - Kurs: 86,200 $ (NYSE)

Jabil ist ein Auftragsfertiger in den USA. Das im Jahr 1966 gegründete Unternehmen hieß ursprünglich Jabil Circuit, änderte den Namen aber 2013 in Jabil Inc. Es handelt sich beim Konzern mit einem Jahresumsatz von über 30 Mrd. USD um einen der weltweit größten Player im Bereich Elektronikfertigung und Lieferkettenmanagement.

Für das Unternehmen spricht vor allen Dingen auch die breite Aufstellung. Von der Elektromobilität über den Smartphonesektor bis hin zu Datenzentren, 5G-Anwendungen oder Verpackungen: Es gibt kaum einen Trend, bei dem Jabil nicht zumindest indirekt dabei ist.

Gerade in den vergangenen Jahren verzeichnete Jabil ein beeindruckendes Wachstum. Der operative Gewinn verdoppelte sich bei einer stetigen Margenausweitung. Der Free Cashflow soll sich dieses Jahr auf über 900 Mio. USD verbessern. Dem gegenüber steht eine Marktkapitalisierung von 11,3 Mrd. USD. Für das im August endende Geschäftsjahr stellt das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 8,40 USD in Aussicht. Damit ist die Aktie mit einem KGV von 10 trotz neuer Rekordstände ordentlich bewertet.

Konsolidierung beendet

Aus charttechnischer Sicht hat der Titel im März scharf korrigiert und diesen Rücksetzer inzwischen wieder egalisiert. Im heutigen Handel springt er über den Widerstand bei 85,70 USD. Grundsätzlich ist damit der Weg gen Norden offen. Anhand einer Pullbacklinie und einer Projektion lässt sich Potenzial in Richtung 95 USD ableiten. Absicherungen bieten sich unter 81,62 USD oder konservativer unter 74,16 USD an.

Fazit: Jabil ist ein konservativer Play, mit dem Anleger gleich mehrere Wachstumstrends abdecken können. Das neue Hoch macht den Wert auch technisch interessant.

Jahr 2021/22 2022/23e* 2023/24e* Umsatz in Mrd. USD 33,48 34,54 35,24 Ergebnis je Aktie in USD 7,65 8,37 9,05 Gewinnwachstum 9,41 % 8,12 % KGV 11 10 10 KUV 0,3 0,3 0,3 PEG 1,1 1,2 Dividende je Aktie in USD 0,32 0,33 0,33 Dividendenrendite 0,37 % 0,38 % 0,38 % *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Jabil-Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)