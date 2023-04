MICROSTRATEGY - Mit dem Bitcoin im Aufwind

MicroStrategy Inc. - WKN: 722713 - ISIN: US5949724083 - Kurs: 292,320 $ (Nasdaq)

In unserer PLUS-Analyse MICROSTRATEGY - Was ist los im Bitcoin-Bunker? wurde zum Jahresbeginn ein Trendwendeszeanrio favorisiert und eine 60 %-Rally in den Raum gestellt. Innerhalb kürzester Zeit erreichte die Aktie mit einer schwungvollen Kaufwelle das Ziel und kletterte noch weit darüber hinaus. Nach einer schwungvollen Korrektur bäumt sich der Wert nun wieder aus. Zwar ist die Aktie im relativen Vergleich deutlich schwächer als der Bitcoin selbst, doch laufen die Bewegungen ganz offensichtlich im selben Takt.

Chance auf Rallyfortsetzung

Die Aktie nähert sich erneut der Hürde bei rund 304 USD, wo sie bereits zwei Mal in diesem Jahr scheiterte. Gelingt ein nachhaltiger Ausbruch darüber, entstehen neue Kaufsignale. Dann entstehen Chancen auf eine weitere Aufwärtsbewegung in Richtung 362 und 420 - 425 sowie später 473 und 528 USD.

Weitere Rücksetzer ausgehend von der Hürde bei rund 304 USD wären nicht ungewöhnlich. Auf der Unterseite könnten jetzt die beiden gleitenden Durchschnittslinien EMA50 und EMA200 stützen, spätestens an der Aufwärtstrendlinie (aktuell 212 USD müssten sich die Käufer zeigen. Ansonsten könnte es zu einem weiteren Test des Supports bei 183 - 188 USD kommen.

Fazit: Die Aktie attackiert im Zuge eines großen Bodenbildungsversuchs erneut die zentrale Hürde bei rund 304 USD. Mit einem nachhaltigen Überwinden würden sich sowohl im kurz- als auch im mittelfristigen Bild Chancen auf neue Aufwärtswellen auftun.

Die MicroStrategy gehört in die höchste Risikokategorie, das sollte jedem Anleger und Trader bewusst sein. Der Aktienkurs dürfte am seidenen Faden des Bitcoin-Kurses hängen und letztlich der Entwicklung der Kryptowährung hinterherlaufen.

MicroStrategy Inc.

