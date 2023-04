Vermarktung von Kreditportfolio der Signature Bank im Sommer

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Bangalore (Reuters) - Der Verkaufsprozess des milliardenschwerden Kreditportfolios der kollabierten Signature Bank soll im Sommer starten.

Das teilte die US-Einlagensicherung FDIC am Montag mit, unter deren Zwangsverwaltung das zusammengebrochene Geldhaus steht. Das rund 60 Milliarden Dollar schwere Portfolio bestehe vor allem aus Immobilienkrediten, Warenkrediten und Wohnbaukrediten für Familien. Die New York Community Bancorp übernimmt bereits die Einlagen und Kredite der Signature Bank. Am 10. März hatte die kalifornische Bankenaufsicht die Silicon Valley Bank geschlossen und der FDIC unterstellt. Der größte Kollaps einer Bank seit der globalen Finanzkrise 2008 verursachte eine Vertrauenskrise im Finanzsektor und führte zu starken Kursverlusten bei Banken in den USA und Europa.

