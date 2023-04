Widerstand: 15.600 15.750 Unterstützung: 15.500 15.430

Rückblick:

Mit dem gestrigen Rücksetzer unter die 15.500er Marke wurden die Minimalvorgaben für eine technische Korrekturbewegung abgearbeitet. Heute Vormittag melden sich dann bereits schon wieder die Käufer zu Wort, scheitern aber am Vormittag (bislang) an der 15.600er Marke.

Ausblick:

Gelingt den Käufern hier demnächst ein Stundenschlusskurs nördlich der 15.600 Punkte-Marke stünden die Chancen nicht schlecht für einen erneuten Anlauf an das bisherige Wochen- und Jahreshoch um 15.750 Punkte.

Dies ist das kurzfristig präferierte Szenario, so lange der Index das gestrige Tagestief nun nicht wieder per Stundenschluss unterbietet. Die Bären hätten heute morgen die negativen Vorgaben aus dem gestrigen Handelstag nutzen müssen, diese Chance wurde vertan - die Käufer haben kurzfristig hier wieder das bessere Blatt aus charttechnischer Sicht.

Quelle: Tradingview

