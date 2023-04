Widerstand: 15.730 16.000 Unterstützung: 15.598 15.500

Rückblick:

Der Index bringt zum Handelsstart nach dem langen Osterwochenende das am vergangenen Donnerstag präferierte bullische Szenario und steigt in die Nähe des bisherigen Jahreshochs oberhalb der 15.700er Marke.

Nach einer Aufwärtskurslücke zum Handelsstart gab es zunächst kleiner Gewinnmitnahmen, aber die Bären haben am Vormittag nicht wirklich einen Fuß in die Tür bekommen.

Ausblick:

Neue Impulse dürfte es erst am Nachmittag mit Beginn der Wall Street Sitzung geben, bis dahin könnte die Patt-Situation der ersten Handelsstunde weiter anhalten. Aus technischer Sicht bleiben oberhalb von 15.600 Punkten (Stundenschlusskurs) vorerst weiter die Bullen im Vorteil für eine Fortsetzung auf der Oberseite Richtung 15.800er Marke.

Quelle: Tradingview

