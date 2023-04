Rückblick:

Die abgelaufene Handelswoche brachte keinerlei nennenswerte Ausschläge im EUR/USD Wechselkursverhältnis, die Bullen konnten marginal an Boden gut machen, ein Anstieg über die 1,10er Marke gelang allerdings nicht. Die US-Arbeitsmarktdaten, die im Rahmen der Erwartungen ausfielen, lösten am Karfreitag nur kurzzeitig Schwäche im Währungspaar aus. Was steht in den kommenden Tagen an?

Ausblick:

Die feiertags bedingt verkürzte Handelswoche startet zunächst ruhig, am Dienstag werden keinerlei nennenswerte Daten veröffentlicht. Dafür geht es dann aber ab Mittwochnachmittag Schlag auf Schlag: Den Auftakt machen die viel beachteten US-Konsumentenpreise am Mittwoch um 14:30 Uhr, gefolgt von den Sitzungsprotokollen des jüngsten Fed-Meetings am Abend.

Weiter geht es dann mit den US-Produzentenpreisen am Donnerstagnachmittag, Freitag um 14:30 Uhr stehen dann die US-Einzelhandelsdaten auf dem Kalender. Das vorläufige Verbrauchervertrauen der Uni-Michigan schließt dann am Freitag um 16 Uhr eine kurze, aber höchstwahrscheinlich turbulente Handelswoche ab. Die US-Inflationsdaten am Mittwoch- und am Donnerstagnachmittag haben das Potenzial, größere Trendbewegungen im EUR/USD auszulösen und könnten bereits richtungsweisend für den US-Zinsentscheid am 3. Mai werden.

Charttechnischer Ausblick:

Das Währungspaar pirschte sich in den vergangenen Tagen und Wochen wieder an das Februarhoch bei 1,1030 USD heran, hat aber erkennbare Schwierigkeiten, die 1,10er Marke erneut zu überwinden. Sollten die Inflationsdaten aus den USA zur Wochenmitte nicht wie erwartet sinken, könnte dies dem Greenback neuen Rückenwind verleihen.

Entsprechend ist unter Chance-Risiko Aspekten aktuell eher die Shortseite zu präferieren im EUR/USD mit enger Absicherungsmöglichkeit oberhalb von 1,1030 USD.

Dienstag: nur Daten aus der 2. Reihe

Mittwoch: 14:30 Uhr US Konsumentenpreise 20 Uhr FOMC-Minutes

Donnerstag: 14:30 Uhr US Produzentenpreise

Freitag: 14:30 Uhr US-Einzelhandelsdaten 16 Uhr Uni Michigan vorl. Sentiment