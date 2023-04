Widerstand: 15.800 16.000 Unterstützung: 15.597 15.300

Rückblick:

Nach einer eher ruhigen ersten Handelshälfte ging es nach den US-Inflationsdaten am gestrigen Nachmittag ordentlich zur Sache - die Daten kamen (abgesehen von der Kerninflation) leicht unter den Erwartungen und drückten den Index wenige Minuten nach 14:30 Uhr auf ein neues Jahreshoch nördlich der 15.800er Marke. Die Bewegung wurde allerdings noch am Nachmittag wieder komplett abverkauft.

An der Wall Street gab es gestern Abend noch einen späten Sell-Off, der S&P500 schloss in der Nähe der Tagestiefs, gut 50 Punkte oberhalb des Tageshochs. Dies wird heute Vormittag zunächst komplett ignoriert, der deutsche Leitindex notiert sogar im Plus.

Ausblick:

Die gestrige Tagesperformance hinterließ eine negativ zu interpretierende Reversalkerze im Tageschart. Nach einer Rally von 1.300 Punkten zuvor steigen damit die Aktien der Bären wieder deutlich, was eine größere Korrektur der jüngsten Aufwärtsbewegung anbelangt. Der beginn einer größeren Verkaufswelle Richtung 15.300 Punkte wäre keine allzu große Überraschung, die Zeit der Bullen scheint erst einmal abgelaufen zu sein.

Quelle: Tradingview

