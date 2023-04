Erneute Rezessionsängste - BASF | Tonie SE | und Depotwert LVMH mit sehr gutem Jahresstart

Die Erleichterung der Händler nach etwas besser als erwarteten Inflationsdaten in den USA am gestrigen Tage wurde am Abend schnell zunichte gemacht, als mit der Veröffentlichung der Fed-Minutes klar wurde, dass die Mitglieder des FOMC mit einer Rezession noch in diesem Jahr rechnen.

Derweil meldet BASF durchwachsene Ergebnisse für das erste Quartal, ganz im Gegenteil zu LVMH, die einen phänomenalen Start hinlegen. Auch der Spielzeughersteller Tonies SE kann sich über ein sehr gutes Jahr 2022 freuen und die Anleger über einen sehr guten Ausblick.

