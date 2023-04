Widerstand: 15.830 16.000 Unterstützung: 15.730 15.600

Rückblick:

Der Index bekam gestern keinen größeren Abwärtsdruck, nach der Rallybewegung an der Wall Street von gestern Abend dürfen sich heute Vormittag zunächst die Bullen erneut austoben: Nach einer Aufwärtskurslücke zum Handelsstart geht es zunächst Richtung 15800 Punkte-Marke, bevor den Käufern ein wenig die Puste ausgeht.

Ausblick:

Der Markt wartet nun mit Spannung auf die am Nachmittag beginnende US-Quartalsberichtssaison. Hier stehen zunächst die großen Bankwerte im Fokus. Neue prozyklisch bullische Signale würde ein Stundenschlusskurs nördlich des Wochenhochs um 15.830 Punkte bringen. In dem Falle wäre ein erneuter Anlauf Richtung 16.000er Marke drin.

Wird hingegen der Bereich um 15.730 Punkte per Stundenschluss unterboten, bekämen die Bären wieder etwas Rückenwind für eine größere Abwärtskorrektur. Bis dahin ist im Zweifel eine Trendfortsetzung auf der Oberseite einzukalkulieren.

