Widerstand: 15.865 16.000 Unterstützung: 15.835 15.600

Rückblick:

Nach dem gestrigen abermaligen neuen Jahreshoch startet der Index heute zunächst mit einer minimalen Abwärtskurslücke in den Handelstag. Hier sorgten offenbar die Netflix-Quartalszahlen für ein wenig Magengrummeln auf der Käuferseite. In den ersten 90 Handelsminuten heute morgen lieferten bewegte sich der Index dann in einer ungewöhnlich engen Handelsspanne von gut 30 Punkten.

Ausblick:

Die nächste kurzfristige Impulsbewegung im deutschen Leitindex dürfte nach Ausbruch aus der Handelsspanne (15.835 bis 15.865) von heute morgen erfolgen. Das letzte Wörtchen hat dann wie so oft die Wall Street am Nachmittag. Dennoch - so lange das Vormittagstief um 15.835 Punkten nun nicht wieder nachhaltig unterboten wird, ist tendenziell eine weitere Kaufwelle Richtung 16.000er Marke zu präferieren aus charttechnischer Sicht, die Bullen behalten somit vorerst weiter das bessere Blatt.

Quelle: Tradingview

