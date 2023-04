Der Dax scheint auch am Donnerstag weiter der runden Marke von 16.000 Punkten festzuhängen. Seit Wochenanfang bewegt sich der Leitindex unterhalb dieser Hürde, hatte dabei aber neue Höchstkurse seit Anfang 2022 erreicht. "Nach der Serie an Hochs ist der Schwung etwas abhanden gekommen", konstatiert Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Die Impulse von den Quartalsbilanzen der Unternehmen reichten nicht aus, den Dax weiter nach oben zu tragen.

Der X-Dax signalisierte am Donnerstagmorgen knapp eine Stunde vor dem Xetra-Handel den Dax nahezu unverändert mit 15 892 Zählern. Die runde Marke von 16.000 Punkten bleibt damit aber in Reichweite. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 wird ebenfalls kaum bewegt erwartet. Am Nachmittag dürften Konjunkturdaten aus den USA in den Hintergrund treten angesichts der dort anstehenden Quartalsberichte. Am Vorabend enttäuschte der Elektroautobauer Tesla mit einer gesunkenen Profitabilität.

Die Quartalszahlen des Dax-Konzerns Sartorius dürften die Stimmung der Anleger nicht aufhellen. Der Laborspezialist ist Händlern zufolge zum Jahresauftakt in allen Belangen hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Im vorbörslichen Handel auf Tradegate verloren die Aktien denn auch fünf Prozent.

Unter den Nebenwerten im MDax stiegen Sixt um 1,7 Prozent. Die Bank Berenberg erhöhte das Kursziel für die Stammaktien des Autovermieters auf 147 Euro, das bedeutet mehr als 30 Prozent Aufwärtspotenzial.

Leichte Verluste an der Wall Street

Uneinheitlich aufgenommene Unternehmenszahlen haben an den US-Aktienmärkten am Mittwoch für Zurückhaltung gesorgt. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Minus von 0,23 Prozent bei 33.897,01 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 endete 0,01 Prozent tiefer bei 4.154,52 Zählern. Der technologielastige Nasdaq 100 sank um 0,02 Prozent auf 13.088,72 Punkte. Auf den von der US-Notenbank veröffentlichten Konjunkturbericht "Beige Book" reagierten die Indizes kaum.

Zurückhaltung in Asien

Die Investoren an den wichtigsten Börsen Asiens haben sich auch am Donnerstag eher zurückgehalten. Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen fiel zuletzt um 0,6 Prozent. Der technologiewertelastige Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong notierte ein paar Punkte im Plus. In Japan stieg der Leitindex Nikkei 225 im späten Handel um 0,3 Prozent.

Renten

Bund-Future 133,56 +0,04%

Devisen: Euro notiert stabil unter 1,10 US-Dollar

Der Euro hat am Donnerstagmorgen stabil unter der Marke von 1,10 US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0960 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Der Ende vergangener Woche markierte einjährige Höchststand von etwas mehr als 1,10 Dollar bleibt in Reichweite. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,0933 Dollar festgesetzt.

Im Tagesverlauf richten sich die Blicke auf Preisdaten aus Deutschland. Am Morgen veröffentlicht das Statistische Bundesamt Zahlen zu den Produzentenpreisen, die Hinweise auf den Inflationstrend geben.

In den USA stehen unter anderem die wöchentlichen Daten vom Arbeitsmarkt auf dem Programm. Die Entwicklung am Jobmarkt spielt eine große Rolle für die Geldpolitik der US-Zentralbank Federal Reserve.

Euro/USD 1,0956 +0,02%

USD/Yen 134,83 +0,08%

Euro/Yen 147,72 +0,09%

Ölpreise geben weiter nach

Die Ölpreise haben am Donnerstag im frühen Handel ihre Verluste vom Vortag ausgeweitet. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni 82,17 US-Dollar. Das waren 95 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Mai fiel um 87 Cent auf 78,29 Dollar.

Seit einigen Tagen werden die Erdölpreise durch eher schwache US-Konjunkturdaten belastet. Der Konjunkturbericht der amerikanischen Notenbank bestätigte am Mittwochabend dieses Bild. In dem "Beige Book" genannten Bericht heißt es, die US-Wirtschaft sei in den vergangenen Wochen nicht so recht vom Fleck gekommen. Als Belastungen gelten die hohe Inflation und die möglichen Folgen der Bankenturbulenzen.

Als Unterstützung fungiert dagegen nach wie vor die Angebotspolitik des Rohölverbunds Opec+. Einige der gut 20 Förderländer hatten ihre Produktion unlängst überraschend und deutlich gekürzt. Die Länder, darunter Saudi-Arabien, stellten den Schritt als Vorsorge gegen zu deutlich fallende Ölpreise dar. Die Entscheidung fiel zu einer Zeit, als die Finanzturbulenzen in den USA und Europa die Rohölpreise unter Druck gesetzt hatten. Mittlerweile hat sich die Lage beruhigt.

Brent 82,21 -0,91 USD

WTI 78,29 -0,87 USD

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SIXT-VORZÜGE AUF 88 (77) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR MTU AUF 295 (280) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SIXT-STÄMME AUF 147 (140) EUR - 'BUY'

- WDH/JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 187 (189) EUR - 'NEUTRAL'

- JEFFERIES HEBT DIRECT LINE AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 210 (175) PENCE

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR JUST EAT TAKEAWAY AUF 1524 (1491) PENCE - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR L'OREAL AUF 400 (370) EUR - 'NEUTRAL'

- WDH/CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR ASML AUF 770 (767) EUR - 'OUTPERFORM'

- WDH/JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR EURONEXT AUF 101 (100) EUR - 'OVERWEIGHT'

- WDH/JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR LSE AUF 9900 (10300) PENCE - 'OVERWEIGHT'

Termine Unternehmen

00:30 GBR: Rio Tinto, Q1 Operation Report

07:00 DEU: Sartorius, Q1-Zahlen (9.00 Bilanz-Pk)

07:00 DEU: Sartorius Stedim Biotech, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Zur Rose, Q1-Umsatz

07:00 CHE: Schindler, Q1-Zahlen

07:00 FIN: Nokia, Q1-Zahlen

07:00 FRA: EssilorLuxottica, Q1-Umsatz

07:00 FRA: Renault, Q1-Umsatz

07:20 SWE: Volvo AB, Q1-Zahlen (detailliert)

08:00 GBR: Rentokil Initial, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Deliveroo plc, Q1-Umsatz

08:00 SWE: Husqvarna, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Bilfinger, Hauptversammlung

10:00 DEU: Schaeffler, Hauptversammlung

10:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Hauptversammlung

10:00 DEU: Hawesko Holding SE, Bilanz-Pk, Hamburg

10:00 DEU: Uzin Utz, Bilanz-Pk, Ulm

10:30 DEU: Landeskreditbank Baden-Württemberg, Bilanz-Pk, Stuttgart

10:30 FRA: LVMH, Hauptversammlung

10:30 FRA: Rexel, Hauptversammlung

10:30 GBR: Relx, Hauptversammlung

12:30 USA: AT&T, Q1-Zahlen

13:00 USA: American Express, Q1-Zahlen

13:00 USA: Philip Morris International, Q1-Zahlen

14:00 CHE: Nestle, Hauptversammlung

18:00 USA: Adobe, Hauptversammlung

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

DEU: Nagarro, Capital Markets Day

USA: KeyCorp, Q1-Zahlen

USA: Blackstone, Q1-Zahlen

Termine Konjunktur

CHN: Zentralbank, Zinsentscheidung

06:30 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 03/23 (endgültig)

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 03/23

08:00 DEU: Erzeugerpreise 03/23

08:00 DEU: Frühindikator für den Außenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten,

vorläufige Ergebnisse) 03/23

08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestandsindex und Reichweiten) 02/23

08:45 FRA: Geschäftsklima 04/23

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 04/23

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Philly Fed Index 04/23

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 03/23

16:00 USA: Frühindikator 03/23

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 04/23 (vorläufig)

Sonstige Termine

DEU: Familienunternehmertage u.a. mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und den Bundesministern Robert Habeck (Grüne) und Christian Lindner (FDP), Berlin

+ 11.00 Begrüßung durch den Präsident der Familienunternehmer Reinhold von Eben-Worlée und anschließend Rede Bundeskanzler Olaf Scholz

+ 13.15 Bundesfinanzminister Christian Lindner zu «Wirtschaft, Wachstum, Wettbewerb: Fortschritt erfordert solide Finanzen»

+ 15.30 Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zu «Wohlstand erneuern: Nachhaltigkeit als Standortfaktor»

08:45 DEU: BGH verkündet Urteil: Darf ein Makler für das Reservieren einer Immobilie eine Gebühr verlangen?, Karlsruhe

10:00 DEU: Hybrid-Pk zum 14. Wohnungsbau-Tag 2023 und Vorstellung einer aktuellen Studie vom Bauforschungs-Institut ARGE (Kiel), Berlin

+ 13.00 Talk-Runde «Polit-Arena Bauen + Wohnen» mit Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), den Generalsekretären Kevin Kühnert (SPD) und Mario Czaja (CDU) sowie den Fraktionsvorsitzenden Katharina Dröge (B?90/Grüne), Christian Dürr (FDP), Dietmar Bartsch (Linke)

16:00 DEU: Pressegespräch Insolvenzverwalter Flughafen Hahn, Markus Plathner, und Triwo-Vorstandsvorsitzender Peter Adrian zu Zukunft des Airports

Redaktion onvista/dpa-AFX