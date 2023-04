Widerstand: 15.920 16.000 Unterstützung: 15.795 15.600

Rückblick:

Der Index ging im gestrigen Handelsverlauf den "Weg des geringsten Widerstands" und stieg wenig überraschend erneut auf ein neues Jahreshoch im Bereich 15.920 Punkte. In den letzten Handelsstunden setzten dann zunächst Gewinnmitnahmen ein, die sich zum Handelsstart heute zunächst weiter fortsetzten - der Index rutschte kurzzeitig sogar unter die 15.800er Marke bevor eine Stabilisierung einsetzte.

Ausblick:

Im Bereich 15.920 Punkte hat sich ein kurzfristig relevanter Horizontalwiderstand etabliert, sollte dieser per Stundenschluss überwunden werden können, wäre eine Kapitulationsbewegung des Bärenlagers in den Bereich 16.000 bis 16.100 Punkte zu favorisieren.

Ein Stundenschluss unterhalb von 15.800 Punkten bringt hingegen die Bären kurzfristig klar in Vorteil, bis dahin wird allerdings zunächst tendenziell weiter die Longseite präferiert, der Markt dürfte erst fallen, wenn die Bären erkennbar das Handtuch geworfen haben. Das sehe ich aktuell noch nicht.

