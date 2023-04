Widerstand: 15.820 15.920 Unterstützung: 15.699 15.600

Rückblick:

Der Index startete am Morgen mit einer kleineren Abwärtskurslücke in den Handel. Dieser schwache Start weitete sich am Vormittag in einen kleinen Sell-Off aus und der Index rutschte zeitweise unter die 15.700er Marke ab, konnte sich dann aber wieder berappeln.

Ausblick:

Trotz der Schwäche nach der Eröffnung sollte man die Käuferseite noch nicht vorzeitig abschreiben, dies unterstreicht auch das schnelle Comeback der Bullen am späteren Vormittag. Gelingt ein Anstieg zurück über 15.850 Punkte, muss man die Käufer direkt wieder auf dem Zettel haben was neue Jahreshochs im Bereich 15.920 bis 16.050 Punkte anbelangt.

Neue Verkaufssignale bringt erst ein Stundenschluss unterhalb der 15.700er Marke, bis dahin sind Rücksetzer tendenziell kaufenswert.

Quelle: Tradingview

