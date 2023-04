Immer mehr Länder wickeln ihre Geschäfte untereinander nicht mehr in Dollar ab: Hat der Dollar als Leitwährung ausgedient?

Seit der Jahrhundertwende und dem Start des Euro hat sich der Anteil des Dollars im Welthandel bei 60 bis 62 % etabliert. Der Dollaranteil an den globalen Währungsreserven reduzierte sich in dieser Zeit von knapp 72 % auf aktuell 59 %. Gut 60 % aller Währungsreserven in allen Ländern bestehen also aus Dollarpositionen oder Treasury Bonds. Damit bleibt der Dollar noch lange Zeit die Drehscheibe für alle Kapitalbewegungen.

Crash bei der Aktie der First Republic Bank: Ist die Bankenkrise doch noch nicht ausgestanden?

Die Bankenkrise läuft mindestens bis Ende dieses Quartals. Bis dahin müssen alle Banken ihre Bilanzen revidieren, indem sie die Bondbestände neu bewerten. Das kostet durchweg Eigenkapital bzw. Verluste. Am Ende wird eine Vielzahl von Regionalbanken fusionieren, aber nicht in Insolvenz gehen. Das ist amerikanisch.

Bis dahin gibt es also eine Menge Nervosität, aber ohne wirklichen Grund, weder für die Wirtschaft noch an der Börse. In dieser Phase ist man in Bankaktien nicht investiert oder investiert nicht neu, wenn man bei alten Positionen durchhalten kann.

Die Enphase-Energy-Aktie hat 25 Prozent verloren: Wird die Ökostrom-Branche überschätzt?

Alle alternativen Energiekonzepte waren und sind noch immer das Spielfeld für Spekulationen. Je nach technischem Hintergrund und finanziellen Möglichkeiten. Das war das Spiel von gestern, in dem Kurse erreicht wurden, die unrealistisch waren

Der jüngste Fall ist Enphase. Eine zehn- oder zwölffache Umsatzbewertung ist einfach nicht tragbar; eine zwei- bis dreifache ist je nach den Einzelbedingungen vertretbar. Deshalb haben die meisten ihre Korrekturen schon absolviert.

Auch in Deutschland. Denn: Investitionen in Energie sind hoch, schwierig in der Gewinnqualität zu beurteilen und relativ wenig dynamisch, wohl aber langfristig vertretbar. Deshalb haben alle schon saftig korrigiert, aber die Bodenbildung dieser Aktien ist noch nicht abschließend absolviert.