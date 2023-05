Live um 17 Uhr: Sell in May and go away? Welche Aktien jetzt interessant sind

Der Start in den Mai verlief eher holprig, was auch mit der heutigen Fed-Sitzung zusammenhängt. Natürlich macht gleich wieder die Börsenweisheit „Sell in May and go away“ die Runde. Doch es gibt Aktien, die gerade jetzt starke Kaufsignale liefern. In diesem Zusammenhang diskutieren Christian Henke von IG und Jürgen Schmitt von aktienlust im heutigen Stream über aussichtsreiche Investment-Ideen.

Schalten Sie ein, um die neuesten Einschätzungen und Prognosen von Christian Henke und aktienlust zu erfahren.