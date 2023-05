DAX-Dividendenaktien, die deutlich mehr zu bieten haben!

Die DAX-Dividendensaison nähert sich ihrem Höhepunkt. Bei der Allianz und der Münchener Rück steht die Zahlung der Dividende in diesen Tagen an. Die Aktienwelt360-Analysten Vincent Uhr, Florian König und Peter Roegner sehen sich heute die beiden DAX-Versicherer jedoch aus einem anderen Grund an: Spannende Aktienrückkäufe, die langfristig jede Menge Mehrwert kreieren und zeigen… das Investieren in sich selbst ist überaus lukrativ!

Der Artikel Video: Dividende? Pff! Diese DAX-Dividendenaktien investieren zusätzlich Milliarden… in sich selbst! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen Hohe Inflation, drohende Rezession, wackelnde Banken: Die Liste der Bedrohungen für den Aktienmarkt ist lang. In unsicheren Zeiten wie diesen ist es besonders wichtig, Aktien finanziell gesunder Unternehmen zu halten. Das nötige Grundwissen und das passende Handwerkszeug erhältst du in unserem exklusiven und kostenlosen Sonderbericht „15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen”. Klicke hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien der Allianz und der Münchener Rück. Florian besitzt Aktien der Münchener Rück. Peter besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

Aktienwelt360 2023