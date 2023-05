Crypto.com, Binance, OKX und Solana: Krypto-KI-Programme erobern den Space

Jede Woche eine neue KI-Integration im Krypto-Space. Doch was können die Tools eigentlich? Sind die Plugins nur Accessoires oder können sie Nutzern wirklich helfen?

Ob Börse oder Blockchain-Ökosystem: Mittlerweile werben immer mehr große Player im Krypto-Space mit der Verwendung von künstlicher Intelligenz. Seit dem Erfolg von ChatGPT erwarten viele eine Umwälzung des Sektors durch die Technologie. Das Unternehmen hinter ChatGPT, OpenAI, stellt den Chatbot zum Kauf zur Verfügung. So lässt sich die künstliche Intelligenz in die eigenen Produkte integrieren. Von Lernhilfen bis hin zu Trading-Bots, fast täglich verkünden Krypto-Unternehmen neue KI-Dienste. Doch was können diese Tools eigentlich? Alles nur Buzzwords oder doch innovative Neuerung? Wir haben die KI-Integrationen der großen Krypto-Unternehmen unter die Lupe genommen.

Binance: AI-Bot “Sensei” hilft bei Fragen zum Web3

Am 24. März stellte die größte Kryptobörse der Welt, Binance, den KI-Bot “Sensei” vor. “Your AI-powered Web3 Mentor”, heißt es dazu in der Pressemeldung. Dabei handelt es sich um eine ChatGPT-Integration in die Bildungsplattform von Binance. Das KI-gesteuertes Lerntool unterstützt Nutzer bei Fragen rund ums Web3. Dazu können Fragen oder Schlüsselwörter in ein interaktives Chatfenster eingegeben werden. Der “KI-gestützte Mentor” erstellt daraufhin eine Antwort in Form einer “kurzen Zusammenfassung aus ungefähr 150 Wörtern”. Die Informationen stammen dabei aus der Binance-Academy oder aus “anderen zuverlässigen offenen Quellen”.

Crypto.com: KI-Assistent “Amy” liefert Branchen-Einblicke

Ganz frisch auf den KI-Zug aufgesprungen ist, die Kryptobörse Crypto.com. Am 2. Mai verkündete das Unternehmen die künstliche Intelligenz “Amy”. Auch hierbei handelt es sich um eine Integration von ChatGPT. Der KI-Assistent hält Nutzer auf dem neuesten Stand am Krypto-Markt und gibt Brancheneinblicke.

“Amy ist ein KI-Begleiter, der Benutzern dabei helfen kann, sich mit nahezu Echtzeitinformationen über bestimmte Token und Projekte sowie Details zu Preislisten und historischen Ereignissen über die Kryptoindustrie zu informieren”, heißt es in der Pressemitteilung. Derzeit befindet sich Amy noch in der Pilotphase und steht nur “ausgewählten Benutzern” zur Verfügung. Der Zugriff auf das Projekt soll aber in den kommenden Wochen auf weitere Nutzer ausgeweitet werden.

OKX: KI-Tool für Krypto-Trader

Die asiatische Kryptobörse OKX hat am 31. März eine Partnerschaft mit dem KI-Unternehmen EndoTech lanciert. Die Integration der EndoTech-KI soll Nutzern bei der Überwachung der Marktvolatilität im Krypto-Sektor helfen. Als Teil der Partnerschaft können EndoTech-Benutzer, die über ein OKX-Konto verfügen, die KI-Algorithmen von EndoTech verwenden, um “die Volatilität des Kryptomarktes besser zu verstehen und zu erfassen”, so OKX. Dabei verwenden die Algorithmen von EndoTech “maschinelles Lernen und andere fortschrittliche Techniken”, um große Datenmengen zu analysieren und “Handelsmöglichkeiten in Echtzeit zu identifizieren”.

Solana: Unterstützung bei Blockchain-Analyse

Auch die Solana-Blockchain drängt in Richtung künstliche Intelligenz. Ein ChatGPT-Plugin von Solana Labs ermöglicht Nutzern den Abruf von Blockchain-Daten. “Sobald die ChatGPT-Plugins verfügbar sind, können die Benutzer den Kontostand ihrer Wallets überprüfen, Token übertragen und NFTs kaufen”, heißt es dazu in einem Tweet der Entwickler vom 25. April. Am selben Tag kündigte die Solana Foundation an, weiter in den KI-Sektor zu investieren.

Dazu heißt es: “Heute kündigt die Solana-Foundation einen mit 1 Million US-Dollar ausgestatteten Fonds an”. Damit werden Projekte, die “die Schnittmenge zwischen der Solana-Blockchain und KI erforschen” gefördert. Zum Start des Plugins hat sich Solana Labs bislang nicht geäußert. Auf dem Solana Labs Github-Account steht allerdings schon eine Beta-Version für Entwickler zur Verfügung.

Ist künstliche Intelligenz die Zukunft des Krypto-Space?

Die zahlreichen KI-Plugins machen zwei Dinge deutlich. Erstens: Der Entwicklungsdrang an der Schnittstelle zwischen KI und Krypto ist weiter ungebrochen. Die Projekte stecken jedoch noch in den Kinderschuhen. Zweitens: Eine wirklich bahnbrechende Neuerung steht trotz fleißiger Entwicklung noch aus. Doch zweifelsohne hat der Entwicklungssprung im Bereich künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen auch hier bereits deutlich Spuren hinterlassen.

Wie künstliche Intelligenz den Krypto-Space verändert und wieso KI-Tradingbots uns noch nicht alle reich gemacht haben, erfahrt ihr in dieser Ausgabe des BTC-ECHO Magazins.