Widerstand: 15.980 16.011 Unterstützung: 15.880 15.802

Rückblick:

Der Index korrigierte gestern gut 100 Punkte vom Tageshoch, konnte sich allerdings gegen Handelsende wieder erholen. Nach einer schwächeren Eröffnung am heutigen Vormittag können sich die Käufer zügig wieder berappeln und schicken den Index zurück Richtung 15.960 Punkte.

Ausblick:

Den Käufern fehlt aktuell die Courage, den Index nachhaltig über den entscheidenden Widerstand im Bereich 15.980/99 Punkte zu drücken und auf der Unterseite schlugen Schnäppchenjäger in den vergangenen Tagen im Bereich um 15.860/80 Punkte wieder zu. Rangetrader haben ihre helle Freude, für mittelfristig orientierte Trend-Händler ist es allerdings aktuell eine eher schwierige Marktphase.

Hier bringt erst ein nachhaltiger Ausbruch aus der Spanne 15.860 - 16.000 Punkte Chancen auf eine etwas größere Trendbewegung. Bis dahin heißt es weiter antizyklisch zu agieren an den genannten Unterstützungs- beziehungsweise Widerstandsmarken.

Quelle: Tradingview

