SAP gibt neues Aktienrückkaufprogramm bekannt

Europas größter Softwarekonzern SAP (ISIN: DE0007164600) hat am Dienstag auf der SAP Sapphire in Orlando eine Aktualisierung seiner mittelfristigen finanziellen Zielsetzungen für 2025 sowie ein neues Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von bis zu 5 Mrd. Euro bekannt gegeben.

Das Aktienrückkaufprogramm soll in der zweiten Jahreshälfte 2023 beginnen und bis Ende 2025 komplett abgeschlossen sein. Voraussetzung für das Programm ist der erwartete erfolgreiche Abschluss der Veräußerung von Qualtrics im zweiten Halbjahr 2023.

Für das Jahr 2025 erwartet SAP Clouderlöse in Höhe von über 21,5 Mrd. Euro und Umsatzerlöse in Höhe von über 37,5 Mrd. Euro. Dabei wird ein Betriebsergebnis (Non-IFRS) in Höhe von rund 11,5 Mrd. Euro sowie ein Free Cashflow von rund 7,5 Mrd. Euro erwartet.

Redaktion MyDividends.de