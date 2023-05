Nach dem ruhigen Pfingsthandel dürften sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt auch am Dienstagmorgen zunächst zurückhalten. Impulse von der Wall Street fehlen - hier wurde tags zuvor nicht gehandelt. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte eine Stunde vor Handelsbeginn ein Plus von 0,1 Prozent auf 15.974 Punkte. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 wird mit einem Anstieg von rund 0,2 Prozent erwartet.

Die Erleichterung über die vorläufige Einigung im US-Schuldenstreit hatte den Dax am Montag anfangs bis auf 16.079 Punkte getrieben, dann fehlten jedoch in einem dünnen Handel Anschlusskäufe, der Dax schloss leicht im Minus. Anleger wendeten sich nun wieder eher den klassischen Börsenthemen Unternehmensgewinne und Konjunkturdaten zu, bemerkte Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners.

Einzelwerte im Überblick

Unter den Einzelwerten könnten die Aktien von Aroundtown das Interesse auf sich ziehen. Der Gewerbeimmobilien-Spezialist bekam im ersten Quartal sinkende Gebäudewerte und Verkäufe von Immobilien zu spüren. Der operative Gewinn (FFO 1) fiel um 5,3 Prozent. Unter dem Strich stand ein Verlust von 21,6 Millionen Euro. Die Jahresziele wurden dennoch bestätigt. Die Aroundtown-Papiere stiegen im vorbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate um 0,4 Prozent.

Die Anteilsscheine von Siltronic legten auf Tradegate um 2 Prozent zu. Das Investmenthaus Jefferies stufte die Titel des Waferherstellers von "Hold" auf "Buy" hoch und erhöhte das Kursziel von 75 auf 95 Euro. Analyst Constantin Hesse begründete seine Empfehlung mit dem Hinweis, dass die Aktie bereits einen Großteil negativer Nachrichten eingepreist habe. Zudem gebe es erste Anzeichen, dass der Geschäftszyklus die Talsohle erreicht haben könnte.

Der Brennstoffzellen-Anbieter SFC Energy erhielt gemeinsam mit einem indischen Partnerunternehmen einen Großauftrag vom indischen Verteidigungsministerium. Das anfängliche Auftragsvolumen beläuft sich auf über 17,5 Millionen Euro. Anfang März hatte SFC bereits einen ähnlich großen Auftrag der indischen Verteidigungsstreitkräfte erhalten. Die Aktien verteuerten sich auf Tradegate um 3,0 Prozent.

Die US-Aktienmärkte sind mit deutlichen Gewinnen ins Wochenende gegangen. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Anstieg von 1,00 Prozent bei 33.093,34 Zählern. Der marktbreite S&P 500 stieg am Freitag um 1,30 Prozent auf 4.205,45 Punkte. Der Nasdaq 100 setzte seine Rallye fort und gewann letztlich 2,58 Prozent auf 14.298,41 Punkte. Nach der Handelspause am Montag zeichneten sich am Dienstag moderate Gewinne für die US-Börsen ab.

Kursverluste in Asien

Wirtschaftssorgen haben auch am Dienstag auf den Börsen Chinas gelastet. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen in Shenzen und Shanghai fiel um mehr als ein Prozent, und auch an der Börse der Sonderverwaltungszone Hongkong ging es abwärts. In Tokio legte der japanische Leitindex Nikkei 225 hingegen kurz vor Handelsende moderat zu Prozent.

Renten

Bund-Future 134,31 +0,08%

Devisen: Euro fällt unter 1,07 US-Dollar

Der Euro hat am Dienstag weiter nachgegeben und ist unter die Marke von 1,07 US-Dollar gefallen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung im Tief 1,0684 Dollar und damit so wenig wie zuletzt im März. Das Zwei-Monats-Tief vom vergangenen Freitag wurde unterschritten. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0715 Dollar festgesetzt.

Am Dienstag stehen in der Eurozone unter anderem Geld- und Kreditdaten der EZB auf dem Programm. Zudem veröffentlicht die Europäische Kommission ihren vor allem unter Analysten beachteten Konjunkturindikator. In den USA werden Zahlen vom schwächelnden Immobilienmarkt und Umfrageergebnisse zur Verbraucherstimmung erwartet./

Euro/USD 1,0706 -0,02%

USD/Yen 140,33 -0,08%

Euro/Yen 150,24 -0,10%

Ölpreise geben leicht nach

Die Ölpreise haben am Dienstag im frühen Handel leicht nachgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli 76,49 Dollar. Das waren 58 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 43 Cent auf 72,24 Dollar.

Belastet wurden die Rohölpreise zuletzt neben Sorgen über die konjunkturelle Lage Chinas auch vom aufwertenden US-Dollar. Steigt dessen Kurs, leidet zumeist die Ölnachfrage. Ausschlaggebend sind Wechselkurseffekte, da Rohstoffe wie Erdöl überwiegend in Dollar gehandelt werden.

Ansonsten richten sich die Blicke an den Finanz- und Rohstoffmärkten weiter in Richtung USA. Dem unlängst erzielten Kompromiss im Schuldenstreit muss noch der Kongress zustimmen, was alles andere als sicher ist. Die Ölpreise waren durch die Zuspitzung des Konflikts über die gesetzliche Schuldengrenze deutlich belastet worden.

Auf der Angebotsseite rückt zunehmend das Treffen des Ölverbunds Opec+ am kommenden Wochenende in den Blick. Zuletzt kamen teils widersprüchliche Äußerungen aus großen Mitgliedsländern wie Saudi-Arabien und Russland. Vor einigen Wochen hatten mehrere Opec-Länder kurz vor einer ähnlichen Sitzung deutliche Produktionskürzungen verkündet.

Brent 76,61 -0,49 USD

WTI 72,36 -0,35 USD

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR PROSIEBENSAT.1 AUF 9 (9,50) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- JEFFERIES HEBT SILTRONIC AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 95 (75) EUR

- JEFFERIES HEBT FORD AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 16 (13) USD

- BARCLAYS SENKT MILLICOM INT. CELLULAR AUF 'EQUAL WEIGHT'(OW) - ZIEL 195(205)SEK

- BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR JOHNSON MATTHEY AUF 1900 (2000) PENCE - MARKET-PERFORM

- CITIGROUP NIMMT ORANGE MIT 'NEUTRAL' WIEDER AUF - ZIEL 12,15 EUR

- JPMORGAN SENKT EDP RENOVAVEIS AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 22 (23) EUR

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR EDP AUF 5,60 (5,70) EUR - 'OVERWEIGHT'

- RBC HEBT ZIEL FÜR NESTLE AUF 98 (95) CHF - 'UNDERPERFORM'

- RBC SENKT DR. MARTENS AUF 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - ZIEL 180 (230) PENCE

Termine Unternehmen

06:50 LUX: Aroundtown, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Douglas, Q2/Halbjahreszahlen

07:45 DEU: Home24, Q1-Zahlen

21:00 USA: Seagen, außerordentliche Hauptversammlung

22:05 USA: Hewlett Packard Enterprise, Q2-Zahlen

22:15 USA: HP Inc., Q2-Zahlen

Termine Konjunktur

DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland, Dresden

01:30 JPN: Arbeitslosenquote 04/23

08:00 SWE: BIP Q1/23

09:00 CZE: BIP Q1/23 (vorab)

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 04/23

09:00 ESP: Verbraucherpreise 05/23 (vorläufig)

09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 05/23

09:00 CHE: BIP Q1/23

10:00 EUR: Geldmenge M3 04/23

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 05/23 (endgültig)

11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 05/23

15:00 USA: FHFA-Index 03/23

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 05/23

Sonstige Termine

DEU: Treffen Wirtschaftsminister Habeck mit Abgeordneten der Ampel-Fraktionen SPD, Grüne und FDP geplant zum Heizungsgesetz

DEU: Tarifverhandlungen bei der Deutschen Bahn - Reaktion der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft auf neues Angebot erwartet

DEU: Hybrid-Pk vor dem 27. Deutschen Sparkassentag

+ 09.30 Pk DSGV-Präsident Helmut Schleweis und Thomas Mang, Präsident des Sparkassenverbandes Niedersachsen

09:30 DEU: Sitzung des Treuhand-Untersuchungsausschuss zur 1993 erfolgten Fusion der Mitteldeutschen Kali AG und der K+S AG, Erfurt

14:00 DEU: Geplante Urteilsverkündung im Prozess um «Cum-Ex»-Aktiendeals gegen den Steuerrechtsanwalt Hanno Berger, Wiesbaden

BEL: Treffen des EU-Ministerrates für allgemeine Angelegenheiten, Brüssel

BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Landwirtschaft und Fischerei, Brüssel

SWE: Treffen EU-US Handels- und Technologierat - erster Tag

