Euro Bund-Future: Klappt’s diesmal?

Seit Oktober letzten Jahres schwankt der Euro Bund-Future zwischen 130,47 und auf der Oberseite 143,18 Euro grob seitwärts, aktuell bewegt sich das Barometer im mittleren Kursbereich. Hierbei versucht sich der Index über einen seit Mitte März bestehenden Abwärtstrend hinwegzusetzen und könnte im Erfolgsfall an höhere Marken aus der laufenden Schiebephase steuern. Dies würde zumindest auf kurzfristiger Sicht die Hoffnung auf eine Kehrtwende wecken.

Bärenfalle gestellt

Der letzte Kursrutsch unter die Apriltiefs von 133,10 Euro hat sich als Bärenfalle herausgestellt, um allerdings auf der Oberseite Aufwärtspotenzial an 138,09 und darüber den EMA 200 bei 139,53 Euro freizusetzen, muss der Future mindestens auf Tagesschlusskursbasis über 136,66 Euro springen. Geht es dagegen unter die Maitiefs zurück, so müssten Investoren mit Abschlägen sogar in den Bereich der Jahrestiefs bei 130,47 Euro rechnen. Anhaltspunkte für ein derartiges Szenario sind derzeit nicht zu erkennen.